Подбор кандидатов с помощью ИИ: на OLX Работа запустили обновление для работодателей

На OLX появилась новая функция для работодателей, облегчающая процесс отбора кандидатов: AI-скрининг отзывов, который определяет соответствие кандидата требованиям вакансии. Обновление призвано автоматизировать повторяющиеся задачи и оптимизировать затраты времени, связанные с анализом профилей претендентов на определенную должность.

Рынок труда меняется, а вместе с ним и подходы к поиску и найму новых сотрудников. Работа с большим количеством откликов, просмотр резюме – задачи, с которыми работодатели сталкиваются постоянно. AI-скрининг оптимизирует этот этап: анализирует объявления, сравнивает эти данные с информацией, которую указывают о себе кандидаты – соискатели работы. В результате определяется уровень их соответствия требованиям по вакансии.

Функцию уже активно используют на рынке Польши. Сейчас опыт страны-соседа свидетельствует о 40% экономии времени на поиск подходящего кандидата благодаря подбору отзывов с помощью искусственного интеллекта.

Подробнее, как работает AI-скрининг

Для использования скрининга с помощью AI, работодателю достаточно перейти к списку кандидатов в рамках конкретной вакансии и активировать фильтр "Лучшее совпадение". Система автоматически анализирует все отзывы и выделяет список пользователей, которые соответствуют требованиям вакансии минимум на 60%. В то же время отзывы с более низким процентом соответствия также доступны для просмотра.

В карточке кандидата работодатель видит результаты скрининга: объяснение, за счет каких параметров сформирован процент соответствия. Система оценивает релевантность опыта и навыков, соответствие локации и другие атрибуты, указанные в вакансии. Например, является ли кандидат студентом или человеком старшего возраста. Это происходит на основе ключевых слов из отзыва, поэтому нестандартный карьерный опыт и несовершенное резюме – не является проблемой на этапе скрининга.

"Ключевое преимущество функции – получение работодателем списка самых релевантных претендентов на должность. Не нужно тратить кучу времени на анализ резюме, текстовых отзывов и профилей кандидатов. Достаточно взглянуть на статус от AI, ознакомиться с "кратким изложением" и переходить к следующим шагам найма", – объясняет Максим Веремеенко, менеджер по продукту в OLX Украина.

Отзыв кандидата можно оценить с помощью эмодзи (например, "ок", "не уверен/на"), а также оставить примечание, которое будет видеть только пользователь, который его оставляет. Поэтому к просмотру кандидатов можно вернуться в любое время, имея "под рукой" предыдущие оценки и заметки.

AI-скрининг отзывов на OLX Работа помогает снять с работодателей рутинную часть первичного отбора и быстрее находить нужных кандидатов. Функцией уже можно воспользоваться на платформе, приобретя пакетное размещение "Standard" или "Ultra" и сделать процесс найма простым и удобным.