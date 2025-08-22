Почти всю Украину затянет дождями с грозами: синоптики дали прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 22 августа, погода в Украине испортится еще больше. Почти всю территорию нашего государства затянет дождями с грозами.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Также синоптики из-за непогоды предупредили об опасных метеорологических явлениях в большинстве областей.

"Облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные дожди, днем, кроме запада, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°С, днем 17-22°С. На остальной территории ночью 15-20°С, днем 28-33°С, в северных областях 20-25°С.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Умеренный дождь, днем с грозой, по области местами значительные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на Киевщине днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 15-20°С, днем 20-25°С. В Киеве ночью 15-17°С, днем 21-23°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

22 августа ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди.

Днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что первый месяц осени принесет в Украину теплые дни с комфортными температурами. Эксперты отмечают, что в сентябре осадков будет меньше, чем раньше, а теплых дней больше и это добавит приятных моментов для отдыха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!