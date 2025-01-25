Почти без осадков, но с туманом: синоптики дали прогноз погоды на последние выходные января

Погода в Украине в последние выходные января, 25 и 26 января, будет преимущественно сухой и пасмурной. Ночью и утром ожидается туман.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. На юге, востоке и Днепропетровщине в субботу и воскресенье возможен небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом.

В течение субботы, 25 января, будет пасмурно и преимущественно сухо. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в северных регионах будет колебаться от +2 до +5 градусов днем, ночью синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов. На западе днем ожидается от +5 до +7, ночью от +1 до -1. В восточных регионах столбики термометров будут показывать от +1 до +6, на юго-востоке до +8.

На юге Украины в субботу прогнозируют днем от +6 до +10, ночью будет от +3 до +7, в Крыму прогнозируют днем до +11.

В воскресенье, 26 января, погода по Украине будет более солнечной. На севере днем температура будет от +5 до +6, ночью от +1 до +3. В западных регионах синоптики прогнозируют днем от +7 до +9, ночью от +1 до +3.

На юге Украины ожидается днем от +6 до +9, в Крыму воздух прогреется днем до +12 градусов. На востоке будет от +5 до +7 днем и около +1 ночью.

Также синоптики предупредили о снеголавинной опасности 26-27 января. В связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 25-26 января в Украине ожидается облачная погода, где-нибудь выпадет небольшой дождь. В воскресенье температура воздуха повысится до весенних +12 градусов, а в начале новой недели – до +15 градусов.

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