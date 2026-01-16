Почему в СССР соль была серого цвета: объяснение

Если взять сейчас с полки супермаркета пачку соли, вы увидите белоснежный, блестящий рассыпчатый продукт – такую соль приятно держать на столе и легко дозировать. Если же вы застали времена СССР, можете вспомнить, что тогда мы покупали что-то непонятное выраженного серого цвета и часто слипшееся в комок.

OBOZ.UA попытался разобраться, в чем была причина такого низкого качества соли в Союзе. Конечно, ключевой причиной была технологическая отсталость "одной шестой суши", из-за которой нормально очищать и хранить соль было практически невозможно.

Технологи указывают: любой цвет соли придают посторонние примеси. Нормально очищенный продукт должен быть абсолютно белым. Если же соль имеет цвет, это означает, что она изрядно загрязнена. В СССР в пачке с ней можно было найти глину, ангидрит, оксиды железа (простыми словами – песок и камни) и другую "грязь". Это делало кристаллы сероватыми, желтоватыми и придавало им другие оттенки.

Кстати, знаменитая розовая гималайская соль свой красивый цвет получает из-за довольно высокого содержания оксида железа (простыми словами – ржавчины). Также в ней, кроме хлора и натрия, можно найти магний, калий и кальций. С точки зрения чистоты продукта – вариант так себе, однако технологи и врачи неоднократно проверили продукт на безопасность и постановили, что употреблять его можно.

Тем временем, фанаты "советского качества" могут указывать на то, что в серой соли можно было найти аж 0,65% кальция и 0,25% магния. Да, это полезные минералы, которых сейчас в продукте практически не содержится. Однако, пополнить запасы указанных микроэлементов с помощью употребления соли было невозможно – вы скорее бы заработали себе гипертонию или проблемы с почками, чем укрепили таким продуктом кости. Кальций лучше получать из молока, а магний – из орехов или рыбы. А значит "польза" серой соли в СССР была такой же иллюзией, как и большинство успехов "сверхдержавы".

