Почему помидоры трескаются на ветке и как этого избежать: полезные советы

Проблемы с выращиванием помидоров не всегда являются признаком болезни или нашествия вредителей. Часто это просто реакция растений на нестабильные или быстро меняющиеся условия выращивания. Этих проблем можно в значительной степени избежать, соблюдая несколько простых правил.

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Созревающие помидоры часто выглядят великолепно, пока на их кожице не появятся трещины. Это распространённая проблема, причина которой остаётся загадкой для многих садоводов, тем более что она не сопровождается никакими признаками вредителей или болезней, пишет OBOZ.UA.

Однако чаще всего эта проблема является результатом резких перепадов влажности, а значит, нерегулярного и неправильного полива. Это происходит, когда почва остается сухой в течение длительного времени, а затем растение получает большое количество воды, например, после обильного полива или сильного дождя.

Пересушенные помидоры быстро впитывают воду, и в результате мякоть плода растет быстрее, чем его кожица, которая лопается под давлением. Хотя такие помидоры, как правило, остаются съедобными, их лучше употребить как можно скорее, поскольку поврежденная кожица способствует размножению плесени и других микроорганизмов.

Сильные дожди после длительных периодов засухи без регулярного полива часто являются причиной, которую многие садоводы игнорируют, ища причину растрескивания кожицы помидоров. Обеспечение стабильных условий выращивания имеет решающее значение для этих растений. Важно, что это включает не только регулярный полив, но и удобрение, а также поддержание соответствующей температуры.

Как предотвратить

Проблема растрескивания помидоров чаще всего возникает в тёплое, но дождливое лето, когда кусты хорошо растут, но не способны удерживать лишнюю воду. Сильные ливни после длительного засушливого периода также представляют проблему, как и внезапный, чрезмерный полив сильно обезвоженных кустов.

Регулярный полив чрезвычайно важен. Вместо того чтобы обильно и за один раз поливать растения, лучше поливать их чаще, но умеренно. Это позволит поддерживать стабильную влажность почвы и предотвратит резкие колебания влажности плодов.

Мульчирование почвы может быть полезным, поскольку оно уменьшит испарение воды и поможет поддерживать равномерный уровень влажности. Также хорошей идеей будет регулярно собирать спелые плоды и избегать чрезмерного удобрения азотом, что влияет на рост растений. Избегайте резкой обрезки кустов, поскольку удаление слишком большого количества листьев за один раз позволяет воде попадать непосредственно на плоды.

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