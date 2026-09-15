Почему опытные туристы бронируют номер на двоих, если путешествуют в одиночку: интересный лайфхак

Планируя путешествие в одиночку, некоторые туристы бронируют в отеле не одноместный номер, а номер на двоих. Это делается для того, чтобы получить дополнительные бонусы, например, больше места или ещё одну порцию завтрака.

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Однако при бронировании такого номера нужно внимательно изучать тариф, чтобы убедиться в выгоде. Подробнее о том, какие лайфхаки можно использовать, путешествуя в одиночку, рассказал OBOZ.UA.

Что известно

Многие путешественники любят путешествовать в одиночку. Они поделились различными лайфхаками, которые могут пригодиться во время путешествий. Так, отправляясь в путешествие в одиночку, можно забронировать номер в отеле на двоих. Это делается для того, чтобы получить дополнительные бонусы – больше места в номере, а также чтобы иметь возможность заказать дополнительную порцию завтрака.

Также ещё одним преимуществом является возможность пригласить кого-то в номер или на завтрак без каких-либо неудобств. Поскольку во многих отелях действуют строгие правила доступа только для зарегистрированных гостей. Если же номер оформлен на двоих, то проблем может не возникнуть.

Однако перед тем, как бронировать двухместный номер, стоит тщательно проверить тариф и убедиться в выгоде. Поскольку в некоторых отелях стоимость проживания для двух гостей может существенно отличаться от цены за одноместное размещение. Например, в Японии.

В последнее время популярность путешествий в Японию значительно возросла. Один из туристов заметил, что в этой стране стоимость проживания рассчитывается за человека, а не за номер. В таких случаях бронирование на двоих может обойтись дороже без реальной выгоды.

Еще одним лайфхаком по бронированию поделилась туристка. Она рекомендует "гостиничный хоппинг" для экономии: бронировать более дорогой отель в середине недели и более дешевый – на выходные.

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