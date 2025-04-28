Почему нельзя ломать сирень: все, что нужно знать

Сезон сирени в разгаре, и многие не удерживаются от желания сорвать несколько веточек, чтобы насладиться ароматом. Существует даже популярное мнение, мол, срывать сирень нужно – таким образом куст обновляется. На самом деле каждая сломанная ветвь – это не просто потеря цветов, а серьезное ранение для растения, что может привести к ослаблению куста, потере цветения и даже гибели.

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Биологи и садоводы однозначно подтверждают: ломание сирени вредит и приводит к постепенному истощению растения. OBOZ.UA рассказывает, почему нельзя ломать сирень, как правильно ухаживать за кустом и какие последствия могут иметь неосторожные действия.

Что будет, если обрывать сирень

Во время цветения сирень формирует молодые побеги непосредственно под соцветиями. Именно на этих побегах в следующем году появятся новые цветы. Если сломать или срезать ветку для букета, то куст теряет часть ресурсов для будущего цветения.

Чем старше сиреневый куст, тем труднее ему восстанавливаться после повреждений. Если постоянно ломать большие ветви, растение будет постепенно терять способность образовывать новые побеги и со временем вообще перестанет цвести.

Срезать или ломать сирень: что правильно

Бытует заблуждение, что сирень лучше ломать, чем срезать. На самом деле грубая ломка ветвей оставляет на кусте неровные раны с оборванной корой. Такие повреждения открывают "ворота" для бактерий, грибковых инфекций и чрезмерной влаги, что может привести к заболеванию или гибели куста.

Если все же очень хочется принести домой букет сирени, срезать ветки нужно только острым секатором. Срез производят под углом, как можно ближе к соцветию, чтобы минимизировать повреждение. Правильный срез уменьшает площадь раны и позволяет быстрее восстановиться.

Когда нужно делать обрезку сирени

В отличие от варварской ломки, обрезка является необходимой частью ухода за сиренью. Она стимулирует рост новых побегов и способствует пышному цветению.

Обрезку производят дважды в год:

Весной (март – начало апреля) – санитарная обрезка. Нужно удалить подмерзшие, поломанные, слабые или старые ветви. Формирующую обрезку весной не производят, чтобы не повредить цветочные почки.

Летом – сразу после цветения. В этот период можно придать кусту желаемой формы, удалить слабые, засохшие или неравномерные побеги.

Правильная обрезка не вредит сирени, а помогает ему оставаться здоровым и декоративным.

Можно ли рвать сирень на улице

Рвать сирень в парках, на улицах и в скверах не рекомендуется. Сиреневые букеты быстро увядают – даже в воде они продержатся не больше двух дней. Поврежденные кусты могут потерять способность к цветению и со временем погибнуть.

Биологи подчеркивают, что сирень очень уязвима к грубым повреждениям. Выломанные ветви оставляют открытые раны, через которые легко проникают инфекции, чрезмерная влага или плесень. Это не способствует обновлению растения, а наоборот – ослабляет его и может привести к полной потере декоративности.

Лучше любоваться сиренью в его природной среде, не причиняя вреда кустам.

Есть ли штраф за ломание сирени

Законодательство Украины предусматривает ответственность за повреждение объектов благоустройства, к которым относятся деревья, кустарники и цветники в общественных местах.

За это предусмотрен штраф в размере от 340 до 1360 гривен. Такие действия квалифицируются как нарушение правил благоустройства населенных пунктов. Таким образом, сломав ветку сирени в парке или на улице, можно не только навредить растению, но и получить реальное административное взыскание.

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