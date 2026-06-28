Почему на всех телефонах в СССР были диски с цифрами: их долго не заменяли на кнопки

Дисковые телефоны в СССР так долго оставались массовыми из-за особенностей телефонной сети, экономики и производства. Такие аппараты были дешевыми, надежными и полностью совместимыми с автоматическими телефонными станциями.

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Дисковые телефоны стали символом советской эпохи благодаря сочетанию трех причин: старая инфраструктура была рассчитана на импульсный набор, производство таких аппаратов было дешевым и унифицированным, а сама система делала ставку на надежность, а не на удобство пользователя. OBOZ.UA рассказывает, почему с внедрением кнопочных телефонов возникли проблемы.

Первые автоматические телефонные станции в СССР начали внедрять еще в 1930-х годах. Для них стандартом был импульсный набор: каждая цифра передавалась определенным количеством электрических импульсов. Именно дисковый номеронабиратель идеально подходил для такой системы. Когда человек вращал диск, аппарат формировал нужное количество импульсов для станции.

Поэтому советские телефоны типа ТА-68, ТА-72 и аппараты латвийского завода VEF массово выпускались именно с дисками. Их конструкция была простой: механический диск, контакты, пружины и минимум сложной электроники. Это удешевляло производство, облегчало ремонт и позволяло десятилетиями использовать уже отлаженные модели.

Главной причиной, по которой кнопочные телефоны долгое время не вытесняли дисковые, стала совместимость с телефонной инфраструктурой. Большинство советских АТС были декадно-шаговыми, то есть механическими станциями, которые воспринимали именно импульсы от дискового набора. Тональный набор, распространённый в западных кнопочных телефонах, такие станции не поддерживали.

Полный переход на кнопочные аппараты потребовал бы модернизации огромного количества АТС и замены миллионов телефонов. Для плановой экономики это не было приоритетом. Более важными считались не скорость и удобство набора, а дешевизна, долговечность и стабильная работа сети.

К тому же телефонов в СССР не хватало. Во многих городах и селах люди годами стояли в очереди на установку стационарного аппарата, поэтому вопрос его модернизации не был главным. Если телефон работал, этого часто считали достаточным.

Кнопочные телефоны в СССР существовали, но массовыми не стали. Их могли использовать в ведомственных учреждениях, международных узлах связи, научных организациях или в экспериментальных системах. Для обычных абонентов такие аппараты оставались редкостью.

Массовый переход на кнопочные телефоны начался уже в конце 1980-х и в начале 1990-х годов, когда появилось больше импортной техники, а телефонные станции постепенно начали модернизировать. В то же время в некоторых регионах дисковые аппараты использовались ещё много лет, особенно в сельской местности.

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