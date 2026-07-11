Почему на помидорах появляется пустоцвет: как спасти урожай

Определенное количество цветков на растениях, которые не образуют завязи, – это вполне нормальное и естественное явление. Но огородники часто обращают внимание на то, что помидоры почти полностью покрываются пустоцветом — а это напрямую влияет на будущий урожай и, по словам специалистов, свидетельствует не о незначительной неприятности, а о серьезном стрессовом состоянии растений.

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Как разобраться, чего не хватает томатным кустам и что сделать, чтобы исправить эту проблему? Ответы на все распространенные вопросы дало издание Agronews.

В нормальных условиях после успешного опыления цветок постепенно усыхает, и на его месте начинает развиваться плод. Если же цветок полностью опадает, это означает либо отсутствие опыления, либо то, что растение по каким-то причинам "отказывается" тратить ресурсы на формирование плодов. Эксперты называют две ключевые причины такого явления и советуют несколько шагов, которые помогут исправить ситуацию.

Чаще всего проблема связана с перегревом. Для нормального опыления томатам требуется температура в пределах +20…+25 °C, тогда как повышение до +28…+30 °C и выше делает пыльцу нежизнеспособной. В теплицах в таком случае следует регулярно проветривать помещение, затенять конструкции специальными материалами и повышать влажность воздуха, например, с помощью размещения сосудов с водой. В открытом грунте рекомендуется создавать легкое затенение над помидорными грядками и поливать растения вечером, чтобы влага лучше усваивалась.

Еще одной распространенной причиной является нарушение режима полива. Когда растениям не хватает воды, они переходят в режим экономии и сбрасывают цветы как слишком энергозатратные. В то же время избыток влаги, особенно в прохладную погоду, приводит к недостатку кислорода для корней и может вызвать болезни, что также вызывает опадение цветков. Оптимальным считается регулярный, но умеренный полив тёплой водой несколько раз в неделю в зависимости от погодных условий.

Кроме того, специалисты рекомендуют использовать средства для стимуляции завязывания плодов. Это могут быть как специальные препараты, так и раствор борной кислоты в слабой концентрации, который применяют в период формирования первых цветочных кистей. В итоге именно комплексный подход – контроль температуры, правильный полив и своевременная обработка – позволяет минимизировать риски потери урожая из-за пустоцвета.

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