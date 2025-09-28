Какие породы собак не стоит заводить начинающим: назван топ-5

Перед тем, как завести собаку, следует учесть много важных факторов, и вам нужно тщательно подготовиться к появлению нового четвероногого друга в вашей жизни.

Рассматривая возможность завести свою первую собаку, первое, что рекомендуется сделать – это подумать о породе, которая лучше всего подходит вам и вашему образу жизни. По словам ветеринара Амира Анвари, известного в соцсетях как @amirthevet, существует пять пород, которых следует избегать начинающим владельцам. Своими соображениями он поделился в новом видео в TikTok.

Кане-корсо

"Сильная порода-охранник. Требует тщательной дрессировки, социализации и дисциплины. Без этого они могут стать агрессивными или неуправляемыми", - пояснил ветеринар.

Считается, что кане-корсо произошли от римской военной собаки. Когда война закончилась, их использовали как успешных охотников, и они работали на фермах, защищая, охраняя и собирая скот. Они относительно редки в Европе.

Немецкая овчарка

"Чрезвычайно умные и энергичные. Они быстро скучают, что приводит к деструктивному поведению, если не дать им тренировок, умственной работы и физических упражнений", – предупредил Амир.

Они подходят для очень активных семей, поскольку им нужно много физических нагрузок ежедневно. Также эти собаки станут хорошим выбором для владельцев с большим опытом и тех, у кого есть много свободного времени, поскольку, как и большинству собак, им легко становится скучно.

Бордер-колли

Ветеринар объяснил: "Самая умная собака из всех. Но этому мозгу нужна работа — выпас, ловкость, повышение квалификации. Без стимуляции они буквально будут выпасать ваших детей или разрушат дом".

Бордер-колли — это умные собаки, которые любят постоянно быть в движении! Они хорошо чувствуют себя, когда есть много физических нагрузок и чем заняться, и известны своей скрытностью, скоростью и пастушьим инстинктом.

Ротвейлер

"Преданные и настоящие охранники, но очень сильные. Если не знать, как дрессировать и управлять их охранными инстинктами, они могут стать обузой", - прокомментировал эксперт.

Ротвейлеры — верные собаки, от природы защищают своих госопрадов, и они хорошо вписываются в семейную жизнь, если их дрессировать и чем-то занимать.

Бельгийский малинуа

"Лучшая рабочая собака (представьте себе полицейского/военного). Бесконечная энергия и драйв. Если вы не готовы ежедневно уделять им часы тренировок и физических упражнений, они вас перегрузят", - предупредил ветеринар.

Если вы когда-нибудь видели, как эта собака выполняет задание, вы по собственному опыту знаете, какая это умная и энергичная порода. Однако проблемы возникают, когда эта ориентированная на людей собака имеет мало активности.

