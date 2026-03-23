Почему люди часто просыпаются именно в 3 часа ночи: это вовсе не случайность

Повторяющиеся пробуждения, которые часто происходят где-то в три часа ночи, кажутся случайными, пока вы не заметите ту самую маленькую ошибку, которая продолжает проблему неделями.

Об этом рассказала бывшая сотрудница британской Национальной службы здравоохранения и специалист по бессоннице Кэтрин Пинкхэм. По ее словам, "бессонница, связанная с поддержкой сна", является довольно распространенной проблемой, которая заставляет людей просыпаться посреди ночи, пишет Express.

"По разным причинам нам не хватает энергии, чтобы проспать всю ночь, поэтому мы просыпаемся в три часа утра. Когда это происходит, большинство людей проверяют время, что заставляет их разум начинать размышлять, достаточно ли они выспались, и паниковать относительно завтрашнего дня", – объяснила специалист.

"Тогда в три часа ночи, если мы начнем обращать внимание на то, что не спим, наш организм будет считать это проблемой – и ему придется реагировать так, будто проблема действительно есть, поэтому начинается борьба или бегство", - продолжила она.

Как правило, это приводит к "абсолютному истощению" людей, но они не способны сломать внутренний шаблон поведения, который их организм признает "нормальным".

Причины, которые могут привести к такому состоянию, включают психические факторы, такие как тревога, стресс и депрессия. Кроме того, проблема может быть физической, например хроническая боль или апноэ сна.

По словам эксперта, также эти проблемы с ранним сном могут быть вызваны определенным образом жизни, таким как употребление кофеина или алкоголя вечером. Непредсказуемый график сна также может спровоцировать это.

Решение заключается в исправлении установленного шаблона, а не в попытках устранить сам триггер, поскольку часто не так просто избавиться от чего-то физического или психического.

Определение шаблона, который установил ваш организм, является ключом к переобучению биологических часов на более подходящий ритм, который будет избегать нежелательных пробуждений в 3 утра.

