Почему картофель растет мелким: 3 ключевые ошибки в мае

Именно май определяет, каким будет урожай картофеля. В этот период закладывается основа для формирования клубней, и любые просчеты в уходе за растениями быстро дают о себе знать.

В результате огородники, наделавшие ошибок, удивляются: ботвe они вырастили густую и зеленую, а под кустом – мелкий картофель. Причина обычно не одна. Издание VSN собрало три ключевые ошибки в майском уходе за овощем и рассказало, как их исправить.

Ошибка 1: неправильное или запоздалое окучивание

Окучивание – ключевая процедура, если вы хотите получить качественный урожай картофеля. Оно защищает клубни от света, помогает сохранять влагу и дает пространство для роста. Если его пропустить или сделать кое-как, урожай формируется слабый.

Первый раз картофель окучивают, когда кусты достигают примерно 15-20 см в высоту. При необходимости (например, при риске заморозков) землю можно подсыпать выше, но не засыпать центр растения. Второе окучивание проводят через 2-3 недели.

Важный момент – состояние почвы. После дождя, когда земля липкая, проводить окучивание не стоит: она сбивается в комки и ухудшает доступ воздуха к корням. Идеально – когда почва уже подсохла, но еще мягкая. Также важно формировать ровные гребни, а не просто набрасывать землю – это влияет и на влажность, и на качество клубней.

Как исправить: соблюдать сроки, работать только с хорошо готовой почвой и формировать аккуратные, ровные гребни.

Ошибка 2: хаотичная или чрезмерная подкормка

В мае картофель активно растет, но это не значит, что его надо подкармливать всем сразу. Самая частая ошибка – избыток азота. В результате куст дает пышную ботву, но не формирует нормальные клубни.

При выборе удобрений ориентироваться стоит на состояние растений. Светлые листья и слабые стебли могут сигнализировать о недостатке азота, а потемнение и подсыхание краев – о дефиците калия. Но важно не реагировать поспешно на первые признаки, а оценивать ситуацию комплексно.

Подкормку картофеля проводят после дождя или полива, не превышают дозировку и не смешивают несколько удобрений одновременно. Также нельзя сыпать удобрения прямо под стебель – это может повредить растение.

Как исправить: подкармливать умеренно, по необходимости, с учетом состояния растений и условий погоды.

Ошибка 3: неправильный полив и игнорирование профилактики

Неравномерный полив – одна из причин мелкого и деформированного картофеля. Если почва то пересыхает, то переувлажняется, куст развивается нестабильно. В мае полив нужен, но без избытка – по необходимости. После процедуры важно разрыхлить междурядья, чтобы не образовывалась корка.

Еще один недооцененный момент – профилактика болезней и вредителей. Загущенные посадки, полив по листьям и остатки старых растений создают условия для развития фитофторы и размножения колорадского жука.

Для защиты следует регулярно осматривать кусты, убирать подозрительные растения и не оставлять рядом прошлогодний картофель. Против жуков помогают простые приемы: приманки из старых клубней, ловушки или добавление золы и шелухи при посадке. Хорошо работает и ручной сбор яиц и личинок.

Как исправить: поливать равномерно, рыхлить почву и не игнорировать базовую профилактику болезней и вредителей.

