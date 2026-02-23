Почему газовый котел вдруг начал плохо греть: как проверить исправность самостоятельно
Прежде чем вы поддадитесь соблазну позвонить инженеру по поводу, вероятно, неисправного котла, возможно, стоит еще раз подумать.
Эксперты British Gas представили простое решение, которое стоит попробовать сначала, и оно "чрезвычайно быстрое", пишет Express.
Дело может быть в том, что в вашем котле слишком низкое давление. Датчик давления обычно выглядит как небольшой круглый циферблат или цифровой индикатор, расположенный на передней панели котла или скрытый за откидной крышкой. Обычно он измеряется в "барах", от нуля до четырех.
В идеале, вам нужен показатель в зеленой зоне от одного до двух баров – любой показатель за пределами этого диапазона может свидетельствовать о неправильном давлении в вашем котле. Если оно слишком низкое, специалисты рекомендуют увеличить его с помощью контура заполнения.
Если давление слишком высокое, также может быть полезным удаление воздуха из радиатора.
Быстрая проверка сейчас может спасти вас от холодной ночи позже. Просмотрите инструкцию к вашему котлу или обратитесь к открытым источникам информации, чтобы получить дополнительную информацию о том, как это сделать.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что владельцам газовых котлов важно проводить ежегодное техническое обслуживание. Такая услуга обойдется примерно в 250-500 грн, при этом это позволит убедиться, что устройство работает должным образом. Если же о котле не заботиться, ему может понадобиться более дорогостоящий ремонт.
