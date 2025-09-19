Почему чайлдфри в СССР платили за бездетность: сколько составлял налог

В современном мире понятие чайлдфри (людей, сознательно отказывающихся от рождения детей) является элементом личного выбора. Однако в Советском Союзе такое решение могло стоить немалых денег.

Правительство ввело специальный налог, который должен был стимулировать рост рождаемости. Эта мера стала ответом на демографический кризис, вызванный войной, и, по сути, была способом перераспределения средств в пользу семей с детьми. Налог на бездетность просуществовал более полувека, вызывая острые дискуссии в обществе.

Кому и сколько приходилось платить

История налога на бездетность в СССР берет свое начало в 1941 году, когда он был введен для холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Такое совпадение с началом Великой Отечественной войны не было случайным, ведь государство пыталось стимулировать рождаемость, чтобы компенсировать огромные человеческие потери на фронте. Изначально задуманный как временная мера, налог просуществовал вплоть до 1992 года.

Налог распространялся на мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, независимо от их семейного положения. Женщины же платили его, если были в браке и не имели детей, а верхний возрастной предел для них составлял 45 лет. За "советское чайлдфри" приходилось отчислять до 6% от своего ежемесячного дохода.

Студенты и военнослужащие платили меньше, а лица с месячной зарплатой менее 70 рублей вообще были освобождены от этого сбора. При усыновлении ребенка семья также освобождалась от уплаты налога. Однако, если в семье умирал единственный ребенок, налог начислялся снова.

В 1949 году налог стал еще более жестким для жителей сельской местности, поскольку именно села и деревни больше всего пострадали от войны. Для бездетных крестьян была введена повышенная ставка — 150 рублей в год. При этом государство поощряло многодетность: семьи с одним ребенком платили 50 рублей, а с двумя — 25 рублей в год.

Этот закон был достаточно дискриминационным, особенно в отношении мужчин, которые должны были платить независимо от семейного положения, тогда как для женщин он был намного мягче. Именно поэтому в народе этот налог саркастически называли "налогом на яйца". В то время также была популярна шутка, что дети в семьях должны рождаться сразу на второй день после свадьбы. Налог на бездетность отменили лишь в 1992 году.

