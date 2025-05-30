Побудьте наедине с собой: астропрогноз на 30 мая

В пятницу, 30 мая продолжается 4 лунный день. Луна находится в созвездии Рака, а к ночи перейдет во Льва, Солнце остается в Близнецах.

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Что несет этот день и какие практики будут полезными сегодня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет день духовности и обучения.

"Тройка – это энергия Юпитера и пятница – это Венера. Это два учителя – Юпитер и Венера. И в этот день вы можете проживать очень глубокие медитации", – сказала Исита Гая. Она также посоветовала развивать свою духовность чтением книг, изучением нового.

"И самое главное – это внутренний баланс, ваше внутреннее состояние, которое вы проживаете внутри себя", – добавила астролог. Она также объяснила, как достичь этого баланса. "Побудьте также в этот день с собой. Побудьте с новой информацией и делайте медитации. В этот день вы будете иметь прекрасную практику", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака – почему этот день будет благоприятным для смелых людей.

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