Пляж мечты, который стоит посетить, в зависимости от даты рождения

Наконец-то наступило лето , и что может быть лучше, чем провести дни, отдыхая на любимом пляже? Вместо того чтобы часами искать лучший пляж, вы можете обратиться за вдохновением к нумерологии.

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Нумерологи отмечают, что пляж вашей мечты может определяться вашей датой рождения, пишет Parade.

Родились 1-го, 10-го, 19-го и 28-го числа: пляж Кофете

Для людей, родившихся 1-го , 10-го, 19-го и 28-го числа, идеальный день на пляже полон приключений. Поскольку ими управляет независимая и смелая единица, эти люди не отступают перед трудностями. Их идеальный пляж – это суровый, дикий и просторный пляж, например, Плайя-де-Кофете, расположенный на Фуэртевентуре. Плайя-де-Кофете привлекает только тех посетителей, которые разделяют его сильный характер. От обширной, холмистой береговой линии до диких гор, Плайя-де-Кофете обладает захватывающей атмосферой, которую ищут в своем идеальном пляже люди, родившиеся в эти дни.

Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа: Ко Ронг

Нахождение на пляже приносит покой людям, родившимся 2-го, 11-го, 20-го и 29-го числа. На эти даты рождения влияет не только темпераментная вторая ступень, но и лунное влияние. Они мгновенно определяют, соответствует ли пляж их энергетике, по силе приливов и отливов. Люди, родившиеся в эти даты, испытают максимальное спокойствие, посетив Кох Ронг. Этот очаровательный камбоджийский пляж любим за свою безмятежность. Спокойствие обретают те, кто родился в эти даты, проведя день на Кох Ронге.

Родились 3-го, 12-го, 21-го и 30-го числа на пляже Севен-Майлс

Люди, родившиеся 3-го , 12-го, 21-го или 30-го числа, хотят в полной мере насладиться отдыхом на пляже. Эти даты рождения, естественно, любопытны, поскольку ими совместно управляют экспансивный Юпитер и интеллектуальная тройка. В идеале, их идеальный пляж должен предлагать множество развлечений. В то время как большинство ищет уединенного отдыха, люди, родившиеся в эти даты, будут совершенно очарованы Семимильным пляжем Каймановых островов. На этом семимильном участке пляжа, в честь которого он и назван, люди найдут множество развлечений, достопримечательностей и впечатлений.

Родились 4-го, 13-го, 22-го и 31-го числа: Розовый пляж

Для людей, родившихся 4 , 13, 22 и 31 числа, идеальный способ насладиться пляжным отдыхом — понежиться на солнце . Эти даты связаны с упорством и целеустремленностью числа 4. Люди, родившиеся в эти дни, много работают, поэтому они заслуживают спокойного пляжного отдыха на Розовом пляже в Индонезии. Роскошный розовый песок и бирюзовая вода мгновенно успокаивают людей, родившихся в эти дни. Будь то сноркелинг или отдых у воды, Розовый пляж – это идеальное место для роскошного отдыха для тех, кто родился в эти дни.

Родились 5-го, 14-го и 23-го числа: Даймонд-Бич

Что может быть увлекательнее, чем необычный пляж? Люди, родившиеся 5 , 14 и 23 числа, работают под влиянием динамичной энергии числа 5. Согласно нумерологии, число 5 олицетворяет бунтарство и индивидуальность. Родившиеся в эти даты не довольствуются обычным пляжем. Они найдут захватывающие приключения на Алмазном пляже, расположенном недалеко от ледниковой лагуны Йокульсарлон в Исландии. Алмазный пляж не похож ни на что, что когда-либо видели люди, родившиеся в эти даты. Среди бурных волн и сверкающих айсбергов, разбросанных по черному песку, эти люди будут бесконечно очарованы своим неповторимым отдыхом на Алмазном пляже.

Родились 6-го, 15-го и 24-го числа: Кэннон-Бич

Для людей, родившихся в эти даты, посещение Кэннон-Бич — это каноническое событие . Те, кто отмечает свой день рождения 6, 15 и 24 числа, хотят чувствовать себя на пляже как дома. Эти даты находятся под влиянием гармоничного числа 6 и эстетически привлекательной Венеры , поэтому они влюбятся в ностальгическую красоту Кэннон-Бич. Да, знаменитая скала Хейстак-Рок, безусловно, привлечет этих людей. Но они будут возвращаться в Кэннон-Бич снова и снова ради приливных бассейнов, наблюдения за тупиками и живописных пешеходных маршрутов. Воспоминания, которые эти люди создали в Кэннон-Бич, заставят будущие поколения возвращаться сюда снова и снова.

Родились 7-го, 16-го и 25-го числа: Скрытый пляж

Для людей, родившихся 7 , 16 и 25 числа, пляжный отдых должен быть уединенным и спокойным . Эти даты рождения ассоциируются с интроверсией, поскольку ими управляет таинственная и замкнутая цифра 7. К счастью, избежать переполненного пляжа еще никогда не было так просто. В округе Дель-Норте, штат Калифорния, находится пляж Хидден-Бич (Hidden Beach). Немногие готовы совершить пеший поход к этому уединенному оазису, но люди, родившиеся 7, 16 и 25 числа, с радостью отправятся в это путешествие. Добравшись до Хидден-Бич, они смогут найти корягу, на которой можно посидеть и насладиться успокаивающим звуком волн, разбивающихся о берег.

Принцесса Диана Бич родилась 8, 17 и 26 числа.

Родившись 8, 17 или 26 числа, люди предъявляют высокие требования и ожидания к идеальному отдыху на пляже. Они проникнуты авторитетной и неуемной энергией числа 8. Их не устраивает ничего, кроме совершенства, поэтому они выбирают пляж Принцессы Дианы . Расположенный в Антигуа и Барбуде, пляж Принцессы Дианы – идеальное место для отдыха в этот день. Пляж Принцессы Дианы относительно уединенный, что позволяет людям, родившимся в этот день, отдохнуть от суеты повседневной жизни. Они никогда не захотят покинуть этот очаровательный и расслабляющий пляж.

Родились 9-го, 18-го и 27-го числа: пляж Сиеста

Для тех, кто родился 9, 18 и 27 числа, идеальный день на пляже кажется настоящим киносеансом . Нумерологи говорят, что эти даты рождения определяются мечтательной, интуитивной цифрой 9. Их богатое воображение оживает, когда они посещают пляж Сиеста. Кристально чистая голубая вода и белоснежный песок пляжа Сиеста создадут у этих людей ощущение, будто они перенеслись в тропический рай. Играют ли они в русалок на мелководье или наблюдают закат, эти люди, родившиеся 9, 18 и 27 числа, обязательно получат незабываемые впечатления на пляже Сиеста.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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