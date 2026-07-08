Плесень никогда не появится в вашей ванной комнате: один секретный способ

Плесень может стать серьёзной проблемой летом, особенно во влажных помещениях дома, таких как ванные комнаты, но существует естественный и доступный способ предотвратить её появление без тщательной уборки.

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Как утверждает Адам Виттакер-Буш из Sanctuary Bathrooms, всё, что вам для этого нужно, — это подходящее комнатное растение. "Чрезмерная влажность — одна из самых распространённых проблем в ванной комнате. Она создает идеальные условия для появления плесени и грибка, особенно в плохо проветриваемых ванных комнатах. Если удаление плесени в ванной комнате стало слишком частым явлением, растения служат естественной линией защиты", – цитирует его слова Express.

Это естественный способ предотвратить распространение этих надоедливых спор без необходимости проводить тщательную уборку, чтобы вы могли больше времени наслаждаться летней погодой.

Если вы цените простоту, то змеиное растение – отличный выбор для вашей ванной комнаты, поскольку оно может неделями обходиться без полива и не требует много солнечного света для выживания.

Это колючие зеленые растения, которым очень трудно навредить из-за небрежного ухода, и они любят впитывать всю влагу в ванной комнате, что делает их идеальным выбором для защиты от плесени.

Однако, если вы хотите более красивое растение, то вам стоит подумать о приобретении мирной лилии, которая известна своими крупными, белыми, элегантными цветами и предпочитает влажную почву, поэтому это распространённое растение для ванной.

Орхидеи также хорошо защищают от плесени. Их корни должны постоянно находиться в тепле, поэтому они являются отличным выбором, если вы хотите добавить немного цвета в вашу ванную комнату.

Если вы ищете что-то простое и веселое, то многим распространенным комнатным растениям, таким как папоротники, алоэ вера и английский плющ, также очень понравится влажная среда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избежать появления плесени в доме.

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