Платили больше, чем министрам: названы самые прибыльные профессии СССР

В СССР официальная риторика возносила рабочих чуть ли не до уровня главной силы государства. Однако на практике это часто оставалось лишь громкими словами: большинство людей получали довольно скромные зарплаты – примерно 120-150 рублей, и вырваться за эти пределы было непросто.

Видео дня

Несмотря на это, существовали отдельные профессии, которые позволяли зарабатывать значительно больше. И что показательно – речь шла преимущественно именно о рабочих специальностях, которые иногда приносили больше денег, чем должности, требовавшие высшего образования. Высокие доходы, впрочем, не были случайными: государство действительно доплачивало либо за опасную работу, либо за изнурительные условия, либо за уникальные навыки, которые невозможно было заменить техникой. Те, кто добывал ресурсы, работал на оборонную сферу или осваивал новые территории, фактически формировали отдельную касту состоятельных людей в советском обществе. OBOZ.UA рассказывает о семи профессиях, которые могли превратить специалиста в богатого (конечно, по советским меркам) человека.

Космонавт

Это была одна из самых престижных и закрытых профессий. Космонавты имели особый статус и практически недосягаемый уровень обеспечения. Кроме основных, часто засекреченных выплат, за полеты они получали большие премии и пожизненные льготы. Их обеспечивали жильем, автомобилями и доступом к специальным магазинам с дефицитными товарами. Хотя таких специалистов было немного, для большинства граждан они оставались символом успеха и достатка.

Токарь высокого разряда

Мастера-универсалы шестого разряда, особенно на оборонных или крупных промышленных предприятиях, могли зарабатывать больше, чем ученые или преподаватели. Они выполняли сверхточную работу, где ошибка измерялась микронами, и получали за это солидные премии. Благодаря особенностям системы оплаты опытные токари часто перевыполняли нормы и имели доходы на уровне 400-600 рублей. От мастерства таких специалистов действительно зависела работа производства.

Буровой мастер

Работники нефтяной и газовой отрасли, особенно в северных регионах, получали значительные надбавки за сложные условия. Руководитель буровых работ отвечал за сложное оборудование, которое работало в морозах и в тяжелых условиях. Его зарплата могла превышать 700-800 рублей. За эти деньги можно было позволить себе регулярный отдых на популярных курортах, хотя сама работа требовала выносливости и готовности жить вдали от цивилизации.

Геолог (экспедиционный)

Геологи часто выглядели романтично в воображении общества, но их работа была связана с длительными экспедициями в отдаленных районах без элементарных удобств. Основной доход формировали не только ставки, но и значительные полевые надбавки. Успешные открытия месторождений приносили большие премии. За один сезон можно было заработать достаточно, чтобы приобрести квартиру или автомобиль, но эти деньги давались ценой комфорта и привычной жизни.

Проходчик в шахте

Эти рабочие считались одними из самых важных в горном деле, ведь именно они прокладывали путь к залежам полезных ископаемых. Их труд был чрезвычайно сложным и опасным: постоянная угроза обвалов или взрывов сопровождала каждую смену. За это государство платило щедро – от 500 до 1000 рублей в месяц. Кроме того, шахтеры имели льготы, сокращенный рабочий день и возможность раньше выходить на пенсию.

Сталевар

Специалисты металлургии также входили в число хорошо оплачиваемых рабочих. Их зарплата могла достигать 600 рублей и даже превышать доходы руководителей. Работа проходила в тяжелых условиях – возле раскаленных печей, среди высоких температур и вредных испарений. Лучшие представители профессии получали не только большие зарплаты, но и серьезные привилегии: жилье, транспорт и повышенные пенсии.

Сварщик высшей квалификации

Квалифицированные сварщики были дефицитными специалистами, поэтому их очень ценили. Мастера шестого разряда зарабатывали 550-600 рублей, а в сложных условиях – даже больше. Они работали на разных объектах: от строительства до нефтяных платформ и военных предприятий. В конце 1980-х отдельные специалисты могли получать до 1500 рублей в месяц, что было рекордом для рабочих профессий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых странных профессиях, которые существовали в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.