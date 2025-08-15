УкраїнськаУКР
русскийРУС

Пирог из теста фило для перекуса и праздничного стола: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
600
Пирог из теста фило для перекуса и праздничного стола: самый простой рецепт

Тесто фило – лучший продукт для приготовления очень быстрых десертов, а также булочек, слоек, пирогов с разными начинками, как сладкими, так и солеными. 

Видео дня
Ароматный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и сытного пирога из теста фило, с сыром и беконом. 

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 1 упаковка теста фило
  • 200 г сливочного крем-сыра 
  • 150 г бекона
  • 150-200 г твердого сыра
  • 1-2 томата
  • соус песто — по желанию

Заливка:

  • 2 яйца
  • 200 г сливок 10-15%

Способ приготовления: 

1. Размораживаем одну упаковку теста фило. Смазываем примерно по 1 ч. л. крем-сыра каждый лист теста и выкладываем в форму. 

Тесто для блюда

2. Выкладываем между листов фило кусочки бекона, твердого сыра, помидора, а также соус песто.

Приготовление пирога

3. Для заливки: соединяем яйца и сливки, заливаем пирог и запекайте 30 минут при 200С. 

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: