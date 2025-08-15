Видео дня
Пирог из теста фило для перекуса и праздничного стола: самый простой рецепт
Тесто фило – лучший продукт для приготовления очень быстрых десертов, а также булочек, слоек, пирогов с разными начинками, как сладкими, так и солеными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и сытного пирога из теста фило, с сыром и беконом.
Ингредиенты:
- 1 упаковка теста фило
- 200 г сливочного крем-сыра
- 150 г бекона
- 150-200 г твердого сыра
- 1-2 томата
- соус песто — по желанию
Заливка:
- 2 яйца
- 200 г сливок 10-15%
Способ приготовления:
1. Размораживаем одну упаковку теста фило. Смазываем примерно по 1 ч. л. крем-сыра каждый лист теста и выкладываем в форму.
2. Выкладываем между листов фило кусочки бекона, твердого сыра, помидора, а также соус песто.
3. Для заливки: соединяем яйца и сливки, заливаем пирог и запекайте 30 минут при 200С.
