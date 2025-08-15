Пирог из теста фило для перекуса и праздничного стола: самый простой рецепт

Тесто фило – лучший продукт для приготовления очень быстрых десертов, а также булочек, слоек, пирогов с разными начинками, как сладкими, так и солеными.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного и сытного пирога из теста фило, с сыром и беконом.

Ингредиенты:

1 упаковка теста фило

200 г сливочного крем-сыра

150 г бекона

150-200 г твердого сыра

1-2 томата

соус песто — по желанию

Заливка:

2 яйца

200 г сливок 10-15%

Способ приготовления:

1. Размораживаем одну упаковку теста фило. Смазываем примерно по 1 ч. л. крем-сыра каждый лист теста и выкладываем в форму.

2. Выкладываем между листов фило кусочки бекона, твердого сыра, помидора, а также соус песто.

3. Для заливки: соединяем яйца и сливки, заливаем пирог и запекайте 30 минут при 200С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: