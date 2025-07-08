Пирог из лаваша с мясным фаршем и кабачком: будет очень сочный и сытный
Лаваш и мясной фарш – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд, среди которых – пирог, и готовится он очень просто. А для того, чтобы лаваш был не сухим, пирог нужно готовить с яично-сырной заливкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Лаваш (тортилья) круглый – 5 шт
- Фарш (любой) – 600 г
- Кабачок 1 шт
- Зеленый лук
- Петрушка
- Соль, перец по вкусу
- Хмели-сунели 1 ч.л
- Яйца 3 шт
- Сыр твердый – 200 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.
2. Выложить фарш на лаваши. Свернуть и нарезать на ровные кусочки. Форму смазать маслом и выложить лаваш.
3. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром и запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.
Готовый пирог можно есть сразу!
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