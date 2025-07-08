Пирог из лаваша с мясным фаршем и кабачком: будет очень сочный и сытный

Лаваш и мясной фарш – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд, среди которых – пирог, и готовится он очень просто. А для того, чтобы лаваш был не сухим, пирог нужно готовить с яично-сырной заливкой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Лаваш (тортилья) круглый – 5 шт

Фарш (любой) – 600 г

Кабачок 1 шт

Зеленый лук

Петрушка

Соль, перец по вкусу

Хмели-сунели 1 ч.л

Яйца 3 шт

Сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

2. Выложить фарш на лаваши. Свернуть и нарезать на ровные кусочки. Форму смазать маслом и выложить лаваш.

3. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром и запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

Готовый пирог можно есть сразу!

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