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Пирог из лаваша с мясным фаршем и кабачком: будет очень сочный и сытный

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Рецепт блюда

Лаваш и мясной фарш – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и сытных блюд, среди которых – пирог, и готовится он очень просто. А для того, чтобы лаваш был не сухим, пирог нужно готовить с яично-сырной заливкой.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с мясным фаршем.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш (тортилья) круглый – 5 шт
  • Фарш (любой) – 600 г
  • Кабачок 1 шт
  • Зеленый лук
  • Петрушка
  • Соль, перец по вкусу
  • Хмели-сунели 1 ч.л
  • Яйца 3 шт
  • Сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

Мясной фарш

2. Выложить фарш на лаваши. Свернуть и нарезать на ровные кусочки. Форму смазать маслом и выложить лаваш.

Приготовление блюда

3. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром и запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

Сколько выпекать пирог

Готовый пирог можно есть сразу!

Готовый пирог

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