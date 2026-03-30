Первый возвращенный из РФ ребенок, Илья Матвиенко, выступит в Страсбурге во время презентации инициативы Mariupol Justice
1 апреля в Страсбурге, в рамках 50-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, состоится событие, посвященное инициативе Mariupol Justice. Это глобальный правозащитный проект, который поднимает на международный уровень вопрос ответственности за уничтожение Мариуполя и занимается привлечением виновных к ответственности. Фонд Рината Ахметова является системным партнером инициативы.
В рамках события выступит 13-летний Илья Матвиенко – один из первых задокументированных украинских детей, которых российские силы принудительно вывезли из Мариуполя. Впоследствии Илью вернули в семью. После возвращения он прошел реабилитацию от Фонда Рината Ахметова.
Его история хранится в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Архив музея уже насчитывает более 145 тысяч историй, среди которых 12 500 – истории мариупольцев. Во время выступления в Страсбурге Илья расскажет свою историю войны глазами ребенка.
В рамках события будут выступать спикеры:
– Сесилия Далман Эк, вице-президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, президент Палаты регионов;
– Вадим Бойченко, мэр Мариуполя, председатель Мариупольской городской военной администрации;
– Маркиян Ключковский, исполнительный директор Международного реестра убытков RD4U;
– представители европейских институтов.
В фокусе их обсуждения:
– документирование военных преступлений и юридические инициативы для привлечения виновных к ответственности;
– свидетельства очевидцев из Мариуполя, которые невозможно игнорировать;
– конкретные механизмы, направленные на достижение справедливости: от фиксации преступлений и подачи исков до международных компенсационных инструментов.