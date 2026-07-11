Первые признаки испорченного куриного яйца и как проверить их на свежесть: делимся лайфхаками

Яйца – продукт, который можно есть хоть каждый день. Очень важно знать, как и при каких условиях их лучше всего хранить и как проверить, не испортились ли они.

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией, как правильно и быстро проверить яйца на свежесть.

Как проверить, пригодны ли яйца к употреблению

Запах

Разбейте яйца в небольшую миску, прежде чем использовать их в пищу. Свежее яйцо практически не имеет запаха. Порченое – имеет безошибочный сернистый запах. Если вы его почувствуете, яйцо нужно выбросить.

Визуальные признаки

Белок свежего яйца немного мутный из-за наличия углекислого газа. Полностью прозрачный белок свидетельствует о том, что яйцо старое, хотя и не обязательно испорченное. Красное кровяное пятно возле желтка означает разрыв кровеносного сосуда во время овуляции. Эту смесь вполне безопасно употреблять в пищу. Слабый желто-зеленый оттенок означает высокую концентрацию рибофлавина, или витамина В2, который безопасен для употребления. Розовый яичный белок — признак бактериального заражения. Такое яйцо нужно выбросить.

Яркий или переливающийся зеленый яичный белок — это также признак бактериального заражения. И такое яйцо употреблять нельзя.

Можно ли употреблять яйца после истечения срока годности

Яйцо, прошедшее визуальный и обонятельный осмотр в течение трех недель после истечения срока годности, в большинстве случаев по-прежнему пригодно к употреблению, независимо от того, что написано на упаковке. Используйте дату как ориентир, а не как крайний срок.

Осторожность следует проявлять при приготовлении

Если свежесть яйца вызывает сомнения, сварите его вкрутую. Полностью затвердевшие белок и желток гарантируют лучшую защиту.

Как сделать так, чтобы яйца дольше хранились

Прежде чем положить лоток с яйцами в корзину, проверьте их на наличие трещин. Поврежденная скорлупа — это открытая дверь для загрязнений. Также не мойте яйца перед тем, как класть их в холодильник. Для свежих яиц с фермы с небольшим количеством грязи на скорлупе достаточно сухой тряпки – попадание воды может проникнуть внутрь через пористую скорлупу, а не очистить ее. Держите коробку закрытой между использованием, немедленно возвращайте яйца в холодильник и не оставляйте их на столе надолго.

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