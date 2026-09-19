«Первые 5 минут в Украине просто плакал»: история стартапера Ивана Дудяка, который вернулся из США, чтобы заниматься производством дронов

23-летний Иван Дудяк, физик по образованию, в мае 2026 года вернулся в Украину после обучения в США. Он окончил Harvey Mudd College, один из небольших технических университетов Соединенных Штатов, а сейчас возглавляет украинскую компанию "Чаркес", которая разрабатывает систему обнаружения угроз для пилотов дронов и модуль навигации без GPS.

Видео дня

О своей истории Дудяк рассказал в интервью DOU. Он объяснил, почему решил покинуть США, как основал стартап и чем занимается команда в Украине.

Обучение в США и решение вернуться

Дудяк родился и вырос в Херсоне. Примерно в девятом классе он заинтересовался обучением в США, а в августе 2020 года поступил на программу United World Colleges, сеть из 18 международных школ. Два года он учился в Танзании, после чего поступил в Harvey Mudd College в южной Калифорнии.

Полномасштабное вторжение России застало Дудяка в Танзании. Его семья оставалась в Херсоне, поэтому он постоянно поддерживал с ней связь. По его словам, еще тогда у него начало созревать желание вернуться в Украину.

Обучение в США он называет интересным, но очень требовательным. По словам Дудяка, студентам приходилось осваивать не только основную специальность, но и технические и гуманитарные дисциплины, что создавало значительную нагрузку.

Впоследствии Иван решил, что не хочет оставаться в США только ради учебы. Он закончил свой последний год в Harvey Mudd College и после этого вернулся в Украину.

"Первые пять минут в Украине я просто плакал"

В мае этого года Дудяк решил пересечь украинскую границу пешком. До ближайшей железнодорожной станции в Словакии он доехал, а затем прошел 26 километров до границы.

Не найдя места для ночлега, он разложил спальник в лесу у границы и решил дождаться рассвета. По его словам, это должно было символизировать новое рождение и новое начало.

"Первые пять минут в Украине я просто плакал, не переставая", — рассказал Дудяк.

После пересечения границы он зашел на заправку и заказал свой первый хот-дог. Первая неделя после возвращения, по словам стартапера, была полна эмоций и впечатлений. Самым важным для него стало то, что он наконец-то увидел семью.

Как появился стартап "Чаркес"

По словам Ивана, задумываться о том, чем он хочет заниматься в жизни, он начал после гибели товарища на фронте. Примерно в это же время он заинтересовался предпринимательством и вместе с университетским товарищем из США начал работать над идеей технологии для поиска мин.

В 2023 году они основали в США компанию Sokil. Команда хотела создавать недорогие системы для поиска мин с помощью дронов. Однако перенести эту технологию в Украину тогда не удалось из-за личных разногласий внутри команды и американских ограничений на экспорт таких технологий.

В ноябре 2026 года Дудяк вместе с товарищем Иваном Стадником основал компанию "Чаркес", которую они сейчас развивают в Украине. Команда сосредоточилась на автономных системах, призванных помогать военным обнаруживать объекты, которые человек может не заметить.

"Чаркес" определил для себя два основных продукта. Первый — система обнаружения угроз, программное обеспечение, которое в режиме реального времени помогает пилоту проводить разведку и выделяет опасности. Второй — модуль позиционирования без GPS для самолетов и дронов различных типов.

По словам Ивана, система обнаружения угроз уже проходит полевые испытания и применяется в боевых условиях. Модуль позиционирования без GPS команда готовит к тестированию с производителями.

Систему обнаружения угроз тестируют как программное обеспечение, которое устанавливается на ноутбук и работает с видеоканалом. Команда проводила испытания с несколькими бригадами во время выездов на восток, а с другими военными тестирование проходило онлайн.

Дудяк рассказал, что система уже зафиксировала первые боевые обнаружения. В то же время доведение её до рабочего состояния потребовало нескольких месяцев работы: команде пришлось оптимизировать программу под разные ноутбуки, собирать набор данных и решать технические проблемы.

Во время одного из первых тестирований на Константиновском направлении команда поняла, что систему необходимо существенно доработать. После этого разработчики изменили подход к обработке данных и оптимизировали архитектуру.

Во время повторного тестирования военные оценили результат как значительно лучший. По словам Дудяка, были случаи, когда пилот не замечал угрозу, а программное обеспечение её выделяло.

Сейчаспрограммное обеспечение сосредоточено на обнаружении "дронов-засадчиков". Данные для набора данных команда собирала самостоятельно, а часть получала от военных.

Откуда команда берет деньги

На создание и доработку минимальных прототипов команде понадобилось несколько десятков тысяч долларов. Для уровня, на котором команда уже может самостоятельно работать и развиваться, по словам Ивана, нужны сотни тысяч долларов и более.

Финансирование "Чаркес" получает частично из собственных средств, частично из грантов. Команда также участвует в отборе на украинский акселератор.

К прямым инвесторам разработчики пока не обращаются. Дудяк объясняет это опасением, что венчурные инвесторы могут иметь другие приоритеты в отношении развития компании.

В то же время стартапер подчеркивает, что команда получает поддержку от украинского сообщества. Им помогают с тестированием, обратной связью и поиском специалистов.

Одного из инженеров для работы с системами позиционирования команда нашла после лекции Ивана в украинском университете. Студент задал ему вопрос об архитектуре чипов в контексте edge computing, после собеседования его приняли на работу.

Дудяк также рассказал, что команда регулярно посещает мероприятия, общается с другими разработчиками и перенимает их опыт. Он советует искать возможности для живого общения, поскольку именно так, по его словам, проще договариваться о тестировании.

Команда также изменила подход к аппаратной части системы. Изначально разработчики планировали использовать модули NVIDIA Jetson, но из-за проблем с их доступностью решили сделать систему совместимой с более простыми и доступными модулями, в частности с Raspberry Pi.

Парень считает, что для команды важно не только создать отдельный прототип, но и быть готовыми к расширению производства, если появится спрос.

"У нас есть два года до достижения мобилизационного возраста"

Дудяк считает, что в случае продолжения войны значительную роль будут играть автономные системы. По его словам, будущая способность защищаться может все больше зависеть от производственных возможностей и технологического развития.

Сейчас команда планирует развивать два основных продукта. Система обнаружения угроз должна помочь "Чаркесу" наладить связи с различными бригадами и продемонстрировать способность команды создавать технические решения. После готовности модуля позиционирования без GPS разработчики планируют расширить его применение.

Дудяк также рассказал о личной договоренности с товарищем Иваном Стадником.

"Если государство не изменит правила, у нас есть два года до достижения мобилизационного возраста, чтобы доказать, что мы эффективны в военно-технической сфере, и получить отсрочку от призыва. Если этого не произойдет, значит, мы недостаточно эффективны на своем месте. Тогда пойдем в Вооруженные силы", – сказал он.

По словам стартапера, сейчас команде больше всего нужна техническая экспертиза — люди с многолетним опытом в области встраиваемых систем или робототехники, которые могли бы стать наставниками.

Он подчеркнул, что воспринимает работу над стартапом как способ направить свои переживания и ценности в практическое русло. Иван хочет работать ради победы Украины, а полученные в украинском лицее и американском университете знания по математике и физике использует для развития собственных технологических решений.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины уже применяют более 70 систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Технологии используются для навигации, анализа изображений, распознавания объектов и наведения беспилотников, в том числе без сигнала GPS.

Как писал OBOZ.UA, украинская компания SkyFall представила новое поколение дронов-перехватчиков P1-Sun Long с искусственным интеллектом. Система способна самостоятельно обнаруживать воздушную цель на расстоянии до 800 метров, захватывать её и сопровождать, а ИИ обучали на более чем 10 тысячах видеозаписей реальных боевых перехватов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!