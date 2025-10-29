Первое, второе и третье по расписанию: чем кормили в столовых в СССР

Во времена существования СССР общественные столовые занимали чрезвычайно важное место в социальной и повседневной жизни граждан, предлагая возможность сытного и доступного обеда. Старшее поколение с ностальгией вспоминает не только сами столовые, но и многочисленные кулинарии, закусочные и кафе, которые были неотъемлемой частью городского пейзажа.

Эти заведения были расположены при каждом крупном предприятии, в школах, детских садах, а также просто по всему городу, становясь основным местом питания для рабочих, студентов, командированных и даже тех, кто не имел времени или желания готовить дома.

Столовые в СССР

Первые столовые возникли в 1920-х годах, и их главной целью было "освобождение от домашнего рабства", позволяя женщинам посвящать меньше времени готовке.

Советские граждане часто использовали столовые не только для обеда, но и для семейных визитов, что по тогдашним меркам было сравнимо с современным походом в ресторан. Это давало возможность выбраться из тесных коммуналок в просторный и светлый зал. Интерьер был простым и без излишеств, а единственное отличие от ресторанов — полное отсутствие спиртных напитков в меню.

Ассортимент блюд и правила посещения

Меню в столовых, хотя и не отличалось чрезвычайным разнообразием, было достаточно сбалансированным и сытным. На первое всегда предлагались классические супы: борщ, солянка, харчо, рассольник или куриный суп. В ассортименте гарниров были картофельное пюре, макароны, различные крупы и тушеная капуста.

Среди мясных блюд чаще всего встречались котлеты (преимущественно с добавлением хлеба и лука), гуляш и жаркое из говядины, а также популярными были макароны по-флотски. Завсегдатаи столовых знали, что лучше не приходить слишком рано, чтобы не попасть на разогретую "вчерашнюю" еду, оптимальное время для свежего обеда – не раньше 11 часов.

В залах столовых столы были, как правило, накрыты клеенками. Каждый столик имел солонки, салфетки и вазы с цветами. Посуда использовалась фаянсовая, а столовые приборы были алюминиевые, хотя, по воспоминаниям, их постоянно не хватало. Особое внимание уделяли санитарно-гигиеническим требованиям. Бывшие работники вспоминают, что для мытья посуды использовали подручные средства, поскольку современных моющих средств не было; самым эффективным способом было мытье посуды горчичным порошком, который хорошо справлялся с жиром.

Цены на обеды в СССР

Запить основные блюда можно было компотом из сухофруктов (качество которого зависело от повара), томатным или яблочным соком из трехлитровых банок, чаем или кофе. Десерты были достаточно скромными, поскольку акцент делался на калорийности и питательности пищи; настоящим "шиком" считались трубочки с кремом или заварные пирожные. Интересным элементом был хлеб, который часто раздавали бесплатно, а также сметана в стаканах – ее ели как десерт с булочкой.

Важнейшей особенностью советских столовых была максимальная доступность обеда для любого гражданина. Средняя стоимость полноценного обеда из трех блюд для взрослого человека составляла всего 70–80 копеек. В заводских столовых работники часто платили лишь половину реальной стоимости.

