Пережил клиническую смерть и ампутацию руки: история защитника Мариуполя Олега Токаря

Пережив клиническую смерть, тяжелые ранения и ампутацию руки, защитник Мариуполя Олег Токарь смог начать новый этап жизни. На этом пути проект "Сердце Азовстали", являющийся частью Фонд Рината Ахметова, помог заложить фундамент для нового будущего – приобрел воину собственное жилье и создал основу для дальнейшего восстановления, профессиональной реализации и поиска новых смыслов.

С начала полномасштабного вторжения он защищал северные рубежи Мариуполя в составе Государственной пограничной службы. 18 марта 2022 года во время выполнения боевого задания враг обстрелял из танка многоэтажку, где находился защитник. Потолок рухнул прямо на него. Результат – 36 обломков в теле, клиническая смерть и ампутация руки.

Тогда Олег услышал голос своего 15-летнего сына Руслана: "Вставай". На тот момент парня уже не было в живых, он погиб от обстрела вражеского "Града" под Мангушем. Тяжело раненого защитника эвакуировали на "Азовсталь", где медики провели ампутацию левой руки.

31 марта мужчину вертолетом доставили в Днепр. После пережитого Олегу пришлось буквально заново учиться жить – принять новую реальность, восстанавливаться физически и находить внутреннюю опору после невосполнимых потерь. Собственный дом стал для защитника не просто решением жилищного вопроса, а местом, где можно почувствовать стабильность, выдохнуть и сосредоточиться на будущем. Именно такая поддержка дает возможность двигаться вперед – не только оправляться после травматического опыта, но и постепенно строить новый жизненный путь.

История Олега – о силе восстановления даже после тяжелых испытаний. В Сердце Азовстали именно в этом видят суть посттравматического роста: помочь защитникам не только преодолеть последствия пережитого, но и создать условия, в которых человек может найти новые смыслы, открыть новые возможности и уверенно строить собственное будущее.