Перестаньте учить щенков одной распространенной команде: дрессировщица поделилась лучшей альтернативой

Правильная дрессировка собаки жизненно важна для безопасности, предотвращения поведенческих проблем и укрепления связи между людьми и животными путем предоставления жизненных навыков, обеспечения контроля в потенциально опасных ситуациях.

Кинолог советует владельцам щенков пересмотреть свое отношение к обучению команде "сидеть", предполагая, что для начала существуют лучшие и простые. Так, дрессировщица Ким Пачотти предупредила владельцев собак подождать, прежде чем вводить эту конкретную команду, поскольку она может оказаться слишком сложной для понимания маленькими щенками сначала, пишет Express.

Вместо этого она поощряет людей начать с альтернативной команды, которая будет служить прочной основой для многочисленных других команд в будущем.

Эксперт продолжила, отметив, что многие начинающие владельцы собак могут не понимать, что щенки часто не осознают, что делает их тело, поскольку они не могут наблюдать за собой. Это может быть сложно, когда вы просите их принять определенную позу, например, сесть или лечь.

Вместо этого она предложила более эффективную альтернативу сидению – научить собаку "месту", что означает оставаться в определенном месте без движения, поскольку это дает ей что-то ощутимое, на чем можно сосредоточиться. Это может включать пребывание на коврике или в кровати в ожидании вашей следующей инструкции.

Исследования показали, что собаки воспринимают визуальные подсказки и команды, такие как "идти на коврик", в три раза быстрее, чем вербальные подсказки, такие как "сидеть" и "ложиться". Соответственно, кинолог подчеркнула важность начинать с визуальных команд, прежде чем переходить к более абстрактным инструкциям, таким как "сидеть", поскольку "именно так собаки учатся".

Ким объяснила, что к 12 неделям щенки, обученные "месту", лучше понимают импульсивный контроль и могут ждать, пока их выпустят. Они также могут ждать определенное время и иметь четкие ожидания относительно своего поведения. Между тем собаки, которых только что научили "сидеть", возможно, все еще пытаются понять положение своего тела.

