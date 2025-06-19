Переселенцам из Бахмутской громады в Полтаве отправили помощь от Фонда Рината Ахметова

Грузовик с гуманитарной помощью отправился в Полтаву. Наборы с продуктами длительного хранения от Фонда Рината Ахметова предназначены для ВПЛ из Бахмутской громады.

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Помощь смогут получить вынужденные переселенцы, зарегистрированные в местном хабе "С Бахмутом в сердце".

В составе наборов: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.