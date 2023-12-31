Перед Новым годом в Украине будет до +12: прогноз на 31 декабря

В канун Нового года, в воскресенье 31 декабря, в Украине будет держаться относительно теплая погода, преимущественно без осадков. Местами столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, завтра по всей территории Украины облачно с прояснениями.

Осадков не ожидается, только ночью в северо-восточной части ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и утром в южной части местами туман, слабая гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от +4 тепла до -1 градуса мороза, в Крыму +1...+6. Днем +3...+8, на юге +7...+12 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью и днем около 0 градусов.

А уже 1 января, в первый день 2024 года, по северо-западной части Украины пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщал OBOZ.UA, астрологи предупреждают, что январь 2024 года начнется в последние дни ретроградного Меркурия и станет "временем испытаний". По их словам, это скажется на протяжении всех событий месяца.

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