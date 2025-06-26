ПАСЕ осудили атаку на энергетическую гражданскую инфраструктуру Украины, – Гончаренко

В Парламентской Ассамблее Совета Европы осудили атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины и отметили, что это угроза мировой энергетической безопасности.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который является членом украинской делегации и возглавляет миграционный комитет ПАСЕ.

"Ассамблея приняла резолюцию о справедливом и устойчивом энергетическом переходе, в которую включены мои правки относительно российской агрессии и системного террора против украинской энергетической инфраструктуры", – написал Гончаренко.

По словам нардепа, учтены такие его правки: по осуждению атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, по ответственности агрессора и защиты объектов возобновляемой энергии, а также по поддержке Украины в восстановлении новой энергосистемы.