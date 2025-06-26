ПАСЕ осудили атаку на энергетическую гражданскую инфраструктуру Украины, – Гончаренко
В Парламентской Ассамблее Совета Европы осудили атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины и отметили, что это угроза мировой энергетической безопасности.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который является членом украинской делегации и возглавляет миграционный комитет ПАСЕ.
"Ассамблея приняла резолюцию о справедливом и устойчивом энергетическом переходе, в которую включены мои правки относительно российской агрессии и системного террора против украинской энергетической инфраструктуры", – написал Гончаренко.
По словам нардепа, учтены такие его правки: по осуждению атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, по ответственности агрессора и защиты объектов возобновляемой энергии, а также по поддержке Украины в восстановлении новой энергосистемы.