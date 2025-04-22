Папа Франциск действительно донатил на 'Мавики'? Невероятная история волонтерского сбора для 93-й бригады 'Холодный Яр'

Папа Римский Франциск задонатил на беспилотник украинским защитникам. На личные деньги понтифика в декабре 2023 года приобрели дрон типа Mavic для 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". Но тогда эту информацию по понятным причинам держали в тайне, а благотворителя назвали "Тайным Сантой".

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Об этом рассказал журналист и историк Александр Зинченко. Он разрыв детали участия Папы Римского в сборе на дроны для ВСУ 21 апреля – уже после известия о смерти понтифика.

"В декабре 2023 года мы традиционно собирали для наших подопечных из 93 бригады "Холодный Яр". Сбор шел тяжело. Мне позвонила доверенное лицо Папы и предложила помощь. Это было сделано с ведома и благословения Папы Франциска на условиях конфиденциальности до определенного момента. Это были его деньги. Не Ватикана", – написал Зинченко в Facebook.

По словам журналиста, доверенное лицо Папы Римского позвонило в тот момент, когда они собирали средства на два дрона для украинских защитников.Собеседник сказал, что имеет полномочия от понтифика закрыть сбор, заплатив оставшуюся сумму, которой не хватает на дроны "под елку на Николая".

Но вскоре стало ясно, что сбор они закроют сами и разведчики 93-й бригады получат под елку два новых "Мавика".

"Может тогда купить третий резервный?" – спросил друг Тайного Санты. Итак, чудо свершилось! Мы не только собрали на два язычка под елку, но утром будут деньги еще и на третий! Верьте в чудеса! Творите чудеса!", – написал Зинченко.

Журналист отметил, что теперь он уже может не держать в тайне имя благодетеля.

"Сегодня этот момент настал и я могу больше не держать тайну. Тайным Сантой в том собрании был именно он – Франциск I", – сообщил Зинченко.

Он также напомнил, что тогда даже дискутировали, как назвать этот дрон от понтифика.

"Первый мы назвали "Коля", потому что сбор был ко дню Николая. Второй - "Михайлик" в честь покровителя небесного воинства. А в названии третьего думали как-то обыграть имя донатора, но решили, что это тогда могло навредить. Поэтому мы окрестили его" Санта", – рассказал журналист.

Александр Зинченко также вспомнил интервью Кирилла Буданова, в котором он намекнул на участие Папы Римского в обмене военнопленными.

Он призвал украинцев не спешить с выводами и эмоциями относительно Франциска І, поскольку сейчас у нас нет всей информации о том, "что он делал за кулисами публичности и что выражалось не в словах, а в делах".

Как сообщал OBOZ.UA:

Папа Римский Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

Накануне во время своей пасхальной речи понтифик упомянул об Украине. Он пожелал "мира страждущей Украине" и достижения справедливого и продолжительного завершения войны.

В Ватикане назвали официальную причину смерти Папы Франциска. Он умер от мозгового инсульта.Понтифик впал в кому и перенес необратимый кардио циркуляторный коллапс.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он и его супруга Мелания посетят похороны Папы Римского Франциска. Он описал покойного понтифика как "очень хорошего человека, который любил мир".

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить похороны Папы Римского Франциска Украинский лидер также выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

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