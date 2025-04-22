Ожидается настоящий удар: во вторник Украину накроет магнитная буря красного уровня

До конца апреля 2025 украинцам следует ожидать ряда магнитных бурь, которые ударят с разной силой. Уже в ближайшие дни индекс солнечной активности достигнет критических отметок.

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Об этом сообщает Meteoagent. Чувствительным к перемене погоды советуют быть особенно осторожными 22 и 24 апреля.

Так, во вторник, 22 апреля ожидается мощный удар магнитной бури. По прогнозам, уровень активности возрастет до индекса 6 – это уже буря красного уровня.

Магнитная буря такой силы может явиться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, магнитная буря такого уровня влияет на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому во вторник им следует уделить особое внимание своему здоровью.

В среду, 23 апреля, геомагнитная ситуация немного успокоится. Ожидается индекс на уровне 4 – буря слаба, хотя и все еще ощутима.

Сильнейшие магнитные возмущения придутся на 22 и 24 апреля. Именно в эти дни уровень активности может повлиять даже на работу спутников и сотовой связи.

Средней силы бури покроют Землю 21 и 25 числа. Слабые колебания прогнозируются 23, 26, 27, 28, 29 и 30 апреля.

Что такое магнитные бури?

Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.

Солнечный ветер является по существу потоком ионизированных частиц, двигающихся в пространстве с очень высокой скоростью – 300–1200 км/с.

Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Последствия такого взаимодействия можно наблюдать посредством полярного сияния, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь некоторые метеозависимые люди, а также беременные женщины могут испытывать головную боль, боль в области сердца, суставов и спины. Также осторожно в эти дни необходимо быть и людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

– головная боль, мигрень;

– тошнота;

– головокружение;

– боль за глазами;

– повышенное или пониженное давление;

– учащенный пульс;

– бессонница;

– обострение хронических заболеваний;

– боли в мышцах и суставах;

– боль в животе;

– сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Легче пережить магнитные бури метеочувствительным людям помогут правила здорового образа жизни:

Измените рацион : ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи, а также фастфуда. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов.

Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь курить меньше сигарет.

Увеличьте физическую активность, займитесь зарядкой и проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком.

Регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном, чтобы улучшить качество сна.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь расслабляющим вас хобби, больше общайтесь с домашними любимцами.

Поддерживайте спящий режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время, и обеспечьте себе по крайней мере 7 часов сна на ночь.

Соблюдайте эти простые правила за несколько дней до бурь и во время их, и тогда опасный период пройдет для вас незаметно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, была зафиксирована 6-балльная магнитная буря. Такая солнечная активность отрицательно сказывается на самочувствии метеозависимых людей.

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