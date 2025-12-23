Ожидается до семи градусов мороза: синоптики предупредили о резком похолодании во вторник. Карта

В Украине во вторник, 23 декабря, погода будет облачной и холодной. Ночью осадков не будет, но днем в практически всех областях (кроме юго-востока) может пройти небольшой мокрый снег. На Одесщине – мокрый снег с дождем.

Прогнозом поделились эксперты Украинского гидрометеорологического центра. Актуальная информация публикуется на официальном сайте ведомства.

Прогноз погоды в Украине на сутки 23 декабря

Небо будет облачным во всех регионах. Ветер преимущественно северный, 3-8 метров в секунду.

Средние показатели температуры ночью и днем – от -3 мороза до +2 тепла. Холоднее будет на северо-востоке (от -7 до -2). На не столь зимнюю погоду могут рассчитывать жители Закарпатья и крайнего юга, где днем ожидается от 0 до +5 тепла.

На Киевщине и в городе Киев – облачно. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

В Киевской области днем будет от -3 мороза до +2 тепла.

В столице – ночью и днем около 0 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в праздничные дни почти во всех областях Украины ожидается значительное похолодание, которое будет сопровождать облачная с прояснениями погода, заявила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, мороза (местами даже до -12) стоит ожидать на Сочельник и Рождество.

