'Ожидаем объяснений': глава УГКЦ отреагировал на заявление Папы Римского о 'великой России' и сделал оговорку

Представительство Святого Престола в Украине заявило, что Папа Франциск "никогда не призывал к империалистическим идеям" на фоне его призыва к российской молодежи сохранять наследие "великой России". Со своей стороны Украинская греко-католическая церковь отметила, что с "болем и беспокойством" восприняла такие высказывания понтифика на фоне полномасштабной войны страны-агрессора РФ против нашего государства.

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Позиции изложены в заявлениях Апостольского Нунциатура в Украине и предстоятеля УГКЦ Блаженнейшего митрополита Святослава Шевчука. Папское Представительство все перенаправило на якобы неправильную "интерпретацию СМИ", но в УГКЦ подчеркнули, что ожидают взвешенных объяснений.

Так, в первом заявили, мол, Папа Франциск не призвал католическую молодежь РФ брать пример с императора Петра I и императрицы Екатерины II, которые были известны своими империалистическими и экспансионистскими идеями, действиями. Это, считают там, является интерпретацией, потому что Папа Римский "такого не говорил".

"Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям. Напротив, он решительный противник и критик любой формы империализма или колониализма, во всех народах и ситуациях. Слова Римского Понтифика от 25 августа следует интерпретировать в этом же свете", – говорится в заявлении Представительства Святого Престола в Украине.

Но в Украинской греко-католической церкви с "болем и беспокойством" отреагировали на "великую Россию" от Папы Франциска. Глава УГКЦ митрополит Святослав выразил надежду, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций РФ.

Он добавил: действительно существует опасность, что озвученное понтификом может быть воспринято как поддержка российского национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине.

"Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" – худший пример империализма и крайнего русского национализма", – подчеркнул предстоятель УГКЦ.

Он отметил, что Украинская греко-католическая церковь ожидает от Святого Престола взвешенного объяснения этой ситуации, ведь высказывания, присвоенные Папе Франциску, "противоречат его науке о мире" и осуждению любых форм империализма.

Также митрополит Святослав подчеркнул, что через несколько дней епископы УГКЦ, которые соберутся на Синод в Риме, смогут лично донести до понтифика "сомнения и боль украинского народа".

Напомним: Папа Римский Франциск во время телемоста с российской молодежью 25 августа выразил восхищение "великой Россией" и призвал граждан этого государства-террориста "никогда не отказываться от (своего) наследия".

"Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – величественной, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия", – заявил понтифик.

В ответ спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что именно такой "империалистической пропагандой", "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" сегодня Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Как сообщал OBOZREVATEL, примечательно, что незадолго до этого глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал верующих помолиться за Украину. Он попросил особой молитвы, потому что "Украина давно страдает из-за войны".

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