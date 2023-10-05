Прочитав на фейсбуці Леоніда Невзліна про цікавий матеріал. Як зазначає Леонід, чіткий , безжальний і традиційно геніальний текст Михайла Шишкіна (обов'язково для читання про місце російської культури у світі після російського агресивного вторгнення в Україну.

Вирішив з приводу цієї теми відповісти доброму знайомому Леоніду Невзліну.

Леоніде, вітаю! З задоволенням прочитав Ваш матеріал, як і усі інші. Не можу сказати, що повністю поділяю Вашу думку щодо культури російського народу.

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Але, перш ніж обговорювати питання російської культури, пропоную поговорити про російський народ. Як відомо, без народу, мабуть, не може бути і культури.

На мій погляд, це велике питання, чи є цей російський народ? Якщо він є, то в яких кордонах існує?

Якщо взяти останні 100-120 років, і об’єктивно проаналізувати, що відбувалось на 1/6 планети, то можна без перебільшення констатувати - примусове створення нової історичної спільноти - "совецьких людей" пройшло успішно.

Ці люди повинні були забути про свою Батьківщину, про свій народ, про свою культуру, про свої пісні і про все інше що повинно було залишитись в історичній пам’яті цих людей, які колись були - українцями, грузинами, євреями, татарами і т.д.

Усі вони повинні були стати - "совецьким народом"!

У цій країні, де повинен був жити цей "совецький народ" усі повинні були бути щасливими!

Хто був не щасливий - тих розстріляли! При чому ці процедури розстрілів декілька разів повторювались, бо не щасливих людей з кожним поколінням збільшувалось.

Ви кажете про Росію, російський народ, про російську культуру. А де він, цей народ?

Де ця Росія, як державне утворення? У цих людей які живуть на європейській частині РФ - немає своє держави!

У - татар є, у башкир - є, у чеченців, теж є, як і усіх інших народів що населяють російську федерацію.

Але у руських людей в РФ своєї держави немає! Немає такого суб’єкта російської федерації - Росії!

І це не спроста!

На цій величезній європейській території, яка є частиною РФ, проживає не руський народ, а "совецький народ", який є результатом асиміляції усіх народів і народностей, які опинилися на цій території і які в результаті експерименту, який більшовиками ленінцями розпочався після жовтневого перевороту 1917 року, продовжує вдосконалюватися вже в сучасних умовах, але вже спадкоємцями Леніна- Дзержинського, Сталіна - Берії і іншим.

Для цих людей не існує ні моралі, ні віри в Бога! Вони вже давно втратили усі ознаки національної належності! Вони стали спадкоємцями своїх батьків і дідів - вони генетичне продовження матроса Желєзняка і Анки кулеметниці.

Для них не існує ніякої культури - крім своєї "совецькоі", їм не потрібні ніякі Достоєвський і інші, які названі у рекомендованій Вами статті.

Їм потрібний - путін!

І навіть не путін.

Як показали події з пригожиним - їм потрібен будь-який правитель, який буде таким як вони!

Свій - "Совецький чєловєк"!

Багато простих людей на заході, в США і в інших демократичних країнах ще до цих пір до кінця не усвідомлюють, яка це планетарна загроза - "совецький народ".

Для них, єдиним мірилом відношення до будь-якої країни чи народу є - сила!￼

Вони, одурманені кремлівською пропагандою, глибоко переконані, що здатні знищити увесь світ. Навіщо їм такий світ, якщо там не буде їхнього "совка"?

Цих людей не можна перевиховати, переконати, вилікувати!

Це - люди, які народились, щоб померти на війні. Не має значення на якій війні. Має значення тільки ворог, якого повинен назвати путін!

Вже багато разів звертав увагу суспільства на те, що ми зараз не знаходимось в процесі якогось локального конфлікту між Україною і Росією. Це - Третя світова війна! Вона поки що не вийшла за межі території України, оскільки героїчні ЗСУ успішно стримують цю другу армію світу! Це потужна багаточисельна армія, яка має багато зброї і воїнів, які одурманені своєю пропагандою, щоденно сотнями і тисячами гинуть. Тому що "руськіє нє здаються"! Може зброя і не така ефективна, як американська, але її багато. У путіна мобілізаційний резерв ще біля 35 мільйонів призовників. Він не береже їх життя. Кидає все нові і нові дивізії на свою погибель, але не зупиняється щодо своїх агресивних намірів. Якщо його армії не можуть воювати в умовах сучасної війни, то будуть воювати так як їх діди - масовістю!

До тих пір поки ЗСУ і українських народ, який щоденно втрачає своїх найкращих героїв, стримує все наростаючу навалу агресора - американці, євреї, німці, британці, чехи, поляки, литовці, канадці, австралійці і усі інші народи доброї волі - можуть почувати себе у безпеці і продовжувати жити своїм буденним життям!

Але, коли російський агресор прорве українську оборону він не зупиниться на кордонах України, він піде далі агресивним маршем по Європі.

Усі біди і нещастя, які зараз переживає український народ, в повній мірі відчують і інші народи світу.

Путін не зупиниться ні на Варшаві, ні на Берліні, ні на Лондоні!

Третя світова війна швидко переросте у геополітичну трагедію! Народи світу в один день відчують на собі, на долі своїх сімей і дітей, яке страшне горе увірвалось у їх дім.

Ми, українці, теж не вірили, що путін почне повномасштабну війну проти України. В п’ять годин ранку майже на фронті 2500 кілометрів 24 лютого 2022 року путін розпочав агресію проти нашого народу!

Він її розпочав не для того, щоб захопити територію України!

Він розпочав цю війну щоб знищити український народ!

Уявіть собі масштаби цинізму цих руських, про культуру яких написав автор, які більше ста тисяч вийшли на Красну площу, не для того щоб вимагати у путіна припинити цю варварську війну і масовані бомбардування українських міст і селищ, а щоб святкувати приєднання чотирьох українських областей до росіі!

І ці росіяни святкували, раділи силі руської зброї і геніальності їх фюрера путіна.

Путін ненавидить українців! Але він ще більше ненавидить - американців, євреїв, поляків, німців, британців і усіх інших.

Можливо за виключенням - китайців і свого друга Сі Цзіньпіна і деяких інших своїх друзів!

Нам в Україні, інколи до сліз образливо, коли навіть наші найкращі друзі і соратники, місяцями думають, гадають, вивчають громадську думку - чи надати Україні потужну зброю і допомогу!

Хіба з доброї волі 12 мільйонів переважно українських жінок і дітей шукають собі притулку по усьому світу, бо кожна ніч перетворюється на ад! Гинуть мирні люди, їх діти, руйнується життя мільйонів українців.

Леонід, скажи, коли в Ізраїлі народ зрозуміє, яке горе спіткало Україну ? Чому мовчать мільйони українських євреїв, які зараз живуть в Ізраїлі в теплі і достатку? Я не хочу, щоб мої друзі в Ізраїлі разом з своїми дітьми, кожну ніч ховались в бомбосховищах від дуже потужних балістичних ракет, які здатні зруйнувати великі території.

Це не докір тобі, я знаю який ти патріотично налаштований і як ти сильно ненавидиш путіна! Але, спробуй поясни своїм співгромадянам, що путіна ніхто і ніщо не зможе зупинити, якщо він знищить Україну.

Путінські танки не дійшли декілька кілометрів до Києва, але де гарантії що його танки не дійдуть до Єрусалима?

Повертаючись до твого допису і статті, яку ти рекомендуєш прочитати!

Я прочитав!

А потім подивився і послухав думки рядових росіян про війну в Україні, путіна і Росію, з запитаннями журналістів радіо "Свобода", як вони до цього відносяться?

Якщо буде бажання і час - подивись, будь ласка.

А потім можна продовжити розмови про Росію, руський народ і видатних росіян (краще про тих які загинули в ГУЛАГі.)

Найкращі вітання

І побажання тобі добра і щастя.