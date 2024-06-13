Да, кэнселинг налицо, но для меня отторжение русской культуры началось не 24 февраля 2022 года, а осенью 1971-го, во время личного знакомства с Россией, и затем никакие пушкины-лермонтовы не могли исправить первого впечатления. Ну а последующие посещения лишь укрепили его.

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Но речь пойдет об ином отчуждении в личном измерении, о литературном, обусловленном спецификой моих нынешних занятий. И дело не в особой прозорливости или махровом русофобстве, порожденном личным опытом, хотя и не без того. Нет, оно в том, что я писал для множества российских изданий, и отторжение – обоюдное – произошло само собой, естественным, так сказать, образом. Весьма характерным для этой страны и ее культуры.

Множество – это журналы "Химия и жизнь" и "Наука и жизнь", "Знание-Сила" и "Звезда", "Культурологический журнал", газеты "Литературная Россия", "Независимое военное обозрение" и "Московский комсомолец", а также иные ресурсы. А поскольку мои военно-морские штудии довольно популярны, то и на сайте ВМФ РФ помещали мои материалы и военно-морской сборник "Гангут" регулярно их печатал. Отдельно надо упомянуть газету ученых и популяризаторов науки "Троицкий вариант - Наука", публикации в которой являются предметом особой гордости.

Нет, я не журналист, не ученый и трудовую жизнь посвятил наладке сложного оборудования, заводам и в лабораториям. Но осенью 2006 года мы переехали в США, пришло время свободного времени, и уже следующей весной я послал статью в киевское "Зеркало недели". О роли Вернера фон Брауна в развитии космических программ СССР и США – статья тут же была опубликована. Так с тех пор и пошло и чему я особенно рад, так тому, что старт в новом деле дал Киев!

В Старом Свете

Что ж, пройдемся по местам своей литературной славы и попутно займемся саморекламой – без паблисити нет просперити. Киев это конечно прекрасно (я и супругу нашел в этом благословенном городе), и с легкой руки "Дзеркала тижня" началось сотрудничество с "Киевским телеграфом", с газетой "День", будучи видным культурологом, немало публиковался в газете "Культура i життя", в "Украинском репортере" (иллюстрации ставил Олег Смаль!) etc. Последние годы веду блог в "Обозревателе" (сейчас это Oboz.UA).

Однако российские газеты и журналы были более известны и как же миновать их мановение? Плох солдат без маршальского жезла в ранце, но и автор без честолюбия подозрителен. Конечно, известность всякая бывает, и в одиозные издания я тексты не посылал, старался выбирать приличные, что видно по приведенному выше перечню. Но и среди них нашлись те, что первые уловили, куда дует русский ветер, почувствовали, что можно отбросить цивилизационные приличия и нормы, и помчались впереди паровоза официоза.

После 24.02.2022 нормы приличий отбросила вся Россия и радостно выломилась за их рамки – помните чрезвычайно популярный в том году лозунг "нам не стыдно"? Сейчас его уже не афишируют, ибо он сам собой разумеется, бесстыдство стало обиходным и всеобщим. Но, повторю, имелись и первопроходцы самоденудации, поэтому еще в 2018 году я перестал сотрудничать с "Литературной Россией". Она к тому времени окончательно покрылась патриотической (читай шовинистической) паршой. Еще раньше пришлось отказаться от публикаций в ставшем откровенно нацистским "Русском переплете".

Характерные в этом смысле затруднения возникали и с повышенно патриотичными редакторами журнала "Наука и жизнь", из-за чего еще до войны я испытывал все меньше желания посылать туда тексты. Ну а после 24 февраля и редакции солидных как будто бы журналов "Знание-Сила" и "Звезда", в которых я много лет печатался, не сразу, но довольно скоро просто перестали отвечать на мои письма. Ничего не поделаешь, такова русская культура. Последние мои материалы в них вышли в марте 2023 года.

В отличие от этих журналов редактор "Гангута", неплохого, но также чрезвычайно патриотичного сборника, где вышло много моих весьма неплохих и даже новаторских текстов о флоте, отвечал. Но обставлял согласие таким количеством правок, что стать совершенно выхолащивалась, и ее публикация в таком виде теряла смысл. Так произошло с предложенной этой весной статьей о жесткой морской блокаде России во время Крымской войны (параллели между той войной и нынешней более чем очевидны и нелестны для страны-агрессора), причем основана статья на ранее не публиковавшихся данных таможенных журналов Зунда.

Увы, редакция "Знание-Сила" не ответила на предложение этого интересного материала, и в итоге он недавно вышел в "Троицком варианте". А ведь в "З-С" я давний автор, в нем также много моих текстов о флоте и на счету даже глава о немецкой военно-морской доктрине для трехтомника "Неизвестная война", изданного журналом в 2014 г., к 100-летию начала Первой мировой войны.

По эту сторону океана

Еще больше печатался я в русскоязычных изданиях США, Канады и Германии. В том числе в "большой четверке", в главных американских газетах "Русский базар", "В Новом Свете" (самая тиражная), "Вечерний Нью-Йорк" и в самой толстой из них (96, кажется, страниц!) "Русская реклама" (сейчас она сменила название на "Р Реклама"...). Но прекращение сотрудничества с ними вызвано не только отторжением.

Да, "В Новом Свете", дочка некогда гремевшего, но давно одиозного "Московского комсомольца", накрылась медным тазом уже в первое военное лето, в 2022 году. То ли возникли трудности с финансированием из Москвы, то ли вышла боком откровенно пророссийская направленность, то ли еще что, но туда ему и дорога. Тем более, что мои материалы там перестали печатать за три года до этого, с приходом нового главреда. Она откровенно писала мне, отклоняя очередную статью, что редакционная политика формируется звонками из Москвы, и что материалы с критикой Трампа публиковать не будет На том и расстались.

С редакторкой "Русского базара" (она, кстати, из Украины, как и редакторы "Р Рекламы" и "Вечернего Нью-Йорка") мы не сошлись во взглядах на роль Ющенко и Януковича и этого оказалось достаточно для отказа в дальнейших публикациях. Да уж, от политических взглядов редактора многое зависит, особенно в СМИ диаспоры. Хорошо уже и то, что она не трампистка.

Тогда как редактор "Вечерки", будучи, как и многие наши соотечественники по обе стороны океана, ярым трампистом, до поры до времени терпел мой демократизм (приверженность демпартии) и критику кумира, но под конец президентства Трампа его терпение истощилось. Впрочем, об этой газете я не особо жалею, у нее крайне слабая электронная версия, а в наше время если вас нет в Сети, то вас вообще нет.

Хуже то, что в том же 2022 году перестал отвечать редактор журнала "Новый берег", выходящего в Дании. Он потомок русских аристократов и, видимо, ему пришлось не по нраву мое жесткое неприятие нынешней России. Еще огорчительнее отказ от сотрудничества редакторши альманаха "Чайка" (выходит в штате Мэриленд) после публикации нескольких статей, подвергающих критике русскую культуру. Альманах в целом поддерживает борьбу Украины, но подвергать сомнению величие культуры России, позволять "забранки" (ее выражение) в адрес оной это для редактрисы уже перебор. И да, она тоже трампистка.

С началом войны пришлось отказаться и от публикаций в альманахе "Бостонский Кругозор", основанном киевлянином Александром Болясным, а ведь у меня там очень много их, я писал для него много лет, и один из его номеров даже был посвящен мне. Основатель как раз в том году сильно заболел, а при его сыне в "Кругозоре" появились авторы, очень уж негативно рисующие Украину. Сейчас в текстах альманаха грязи поубавилось, но чувство брезгливости не позволяет соседствовать с ними на страницах издания.

Зато с большим удовольствием отдаю тексты в культурологический журнал "Элегантный Нью-Йорк", редакторка которого бывшая киевлянка (если бывают бывшие киевляне) – он однозначно на стороне Украины!

Резюме

Не буду перечислять и характеризовать иные издания на нашем и на старом берегу, с которыми имел дело, их немало вплоть до газеты "Наш Техас". Скажу лишь, что главная беда СМИ русскоязычных диаспор это трампизм и великорусский шовинизм.

― Как шовинизм!? ― воскликнете вы, ― Да большинство из нас в первую очередь от него и бежало!

Тем не менее. Да, чаще неосознанный, обусловленный памятью поколений, то есть социальной наследственностью. Обычно он выражается именно в преувеличении значения российской культуры. Пример редакторки "Чайки" мы уже приводили, но он характерен не только для нее, взять хотя бы канадский литературный журнал "Новый Свет", ставший площадкой для релокантов-россиян. Похоже, его редакция тоже не приемлет критики в адрес чего бы то ни было российского.

В общем, подводя итоги заметим, что после нападения России на Украину не только мировая стабильность приказала долго жить, но и пространство для публикаций резко сузилось. Отторжение оказалось палкой о двух концах и ударило как по мне, так и по всем русскоязычным авторам.

Но что касается Канады, то не все так грустно: в Монреале выходит отличная газета "Место встречи Монреаль", свободная от указанных комплексов и синдромов. В которой я имею честь много лет быть активным автором. Собственно говоря, данная статья с обзором дел в русскоязычной прессе предназначается в первую очередь этой газете и для Киева. Да и то － где же еще поплакаться в культурологическую жилетку?