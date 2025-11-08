Отсрочка от мобилизации: в Минобороны назвали основной документ, который ее подтверждает

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнообязанных граждан могут получить отсрочку от военной службы. С 1 ноября этого года их оформляют и продлевают по новым правилам.

Изменились и требования к документальному подтверждению отсрочки от призыва. Подробности сообщили в Министерстве обороны Украины.

Каким документом можно подтвердили отсрочку от мобилизации

Согласно новым правилам, с 1 ноября военнообязанным, имеющим право на отсрочку, больше не выдают документов с мокрой печатью.

"Основным подтверждением отсрочки теперь является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+", – отметили в Минобороны.

В случае, если доступа к смартфону, а соответственно и к приложению гражданин не имеет – предусмотрена возможность воспользоваться распечаткой документа.

Получить файл для печати можно:

в мобильном приложении Резерв+;

через портал "Дія";

обратившись за распечаткой в ТЦК и СП (или ЦПАУ, если речь идет именно о документе с отметкой об отсрочке).

