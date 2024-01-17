Откуда происходит русское 'пока' и как правильно прощаться на украинском

Украинский язык наполнен разными колоритными и яркими словами и выражениями, о которых большинство, к сожалению, не знают. К примеру, при прощании люди часто используют русское слово "пока", избегая украинских соответствий.

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OBOZ.UA узнал откуда происходит это слово и как правильно прощаться на родном языке. Русское "пока" означает то же, что и на польском "na razie" и чешском "zatím".

Все эти слова – сокращение от полных форм прощания. Так люди дают знать, что общение разорвано не навсегда и они еще встретятся.

Согласно русско-украинскому словарю сложной лексики 2012 года и русско-украинскому словарю постоянных выражений 1959 года, "пока" означает "тим часом".

Такая формула прощания вызывает множество вопросов, поэтому лучше использовать следующие фразы:

До побачення! – Побачимося!

До зустрічі! – Зустрінемося!

До зв’язку! – Зв’яжемося!

До завтра, вечора, вихідних!

Спишемося! – Зідзвонимося!

Хай, нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Еще одно популярное выражение, которое используют при прощании – это "па-па". Такая формулировка пришла к нам из польского языка, где "па-па" говорят друг другу детки, одновременно махая рукой.

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