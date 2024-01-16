Как сказать на украинском 'обстановка': синонимы, которые сделают язык ярче

Некоторые слова украинцы ошибочно считают суржиковыми. Например, слова "празник", "первий" і "ждати" являются древнеукраинскими или старославянскими. Также есть ряд лексем, похожих на российские соответствия, но на самом деле не заимствованных. Их можно встретить в том числе в классической литературе или в исторических официальных записях.

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Это касается и слова "обстановка". О значении слова и основных синонимах – читайте в материале OBOZ.UА.

Языковеды говорят, что слово "обстановка" в украинском языке есть и имеет несколько значений.

Об обстановке говорим, имея в виду мебель, украшения и предметы быта, которыми обставлено и украшено помещение или жилье.

К примеру:

Обстановка [в лікарні] просто хатня.., навіть над ліжком нема таблиці з назвою слабості (Леся Українка).

В домі у панотця була дуже затишна, хоч і бідна обстановка.

Обстановка – это также совокупность условий, в которых что-либо происходит.

Олег звик бачити Марію в іншій обстановці – в медичному халаті, серед білих лікарняних стін.

Жуковій хотілося зайти в дім, побачити обстановку, в якій живе Варя (Олесь Донченко).

Обстановкой называют и положение на месте военных действий, в аспектах соотношения боевых сил, их расположения, характера местности и т.д.

Видимо, обстановка на фронті була складною, тому що ні старих, ні молодих у військкоматі не затримували ані на зайву хвилину (Григорій Тютюнник).

Чтобы обогатить словарный запас и разнообразить язык можно использовать и определенные синонимы.

В значении предметов обихода и отделки комнаты: "умебльовання", "довкружжя".

В значении определенной ситуации: "обставини", "умови".

Ранее OBOZ.UA публиковал десять спорных слов, имеющих полностью украинское происхождение.

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