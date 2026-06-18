Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевой задачи погиб защитник из Запорожской области. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Сергей Артамонов. Жизнь воина оборвалась на Гуляйпольском направлении вблизи села Терноватое.

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Свой последний бой мужчина принял 12 июня 2026 года. Об этом сообщает Вольнянский городской совет.

Жизненный путь защитника

Сергей Артамонов родился 20 декабря 1986 года. В январе 2025 стал на защиту Украины. Служил водителем-электриком отделение ударных беспилотных авиационных комплексов штурмового батальона воинской части А5092.

12 июня 2026 года во время выполнения боевого задания на Гуляйпольском направлении вблизи села Терноватое Запорожской области погиб в результате вражеского удара FPV-дроном.

"Мой Сергей… человек с большим сердцем, который каждый день рисковал собой, эвакуируя и спасая других в самых горячих точках. Каждый выезд был под обстрелами, в надежде вернуться и спасти еще чью-то жизнь. Но последний выезд был в одну сторону… Вражеский FPV-дрон попал в лобовое стекло, и весь удар принял на себя брат", – написала сестра погибшего воина.

Напомним, на фронте погиб 36-летний солдат Роман Шатковский из Нетишина, который выполнял боевое задание на территории Днепропетровской области. Трагедия произошла 13 мая.

Как писал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Денис Беседин. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 февраля 2024 года.

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