Отдал жизнь за Украину: в Полтаве попрощались с защитником, который погиб во время выполнения боевого задания. Фото

В четверг, 7 августа, Полтавская громада попрощалась с 35-летним защитником Сергеем Корниенко. Он был разведчиком-сапером, погиб в начале месяца во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова. В Telegram-канале она опубликовала несколько фото с церемонии прощания.

Что известно о Герое

Солдат Корниенко Сергей Валерьевич родился 13 марта 1990 года, жил в городе Полтава.

Присоединившись к ВСУ, мужчина проходил службу в должности разведчика-сапера в разведывательном взводе. Его жизнь оборвалась 3 августа 2025 года.

"Верный военной присяге, достойно выполняя свой воинский долг, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, проявив стойкость и мужество, при выполнении боевого задания погиб в районе выполнения задач по назначению", – отметили в горсовете.

У защитника остались родные, близкие и друзья.

Что предшествовало

В Полтаве попрощались с госслужащей ВСУ Ларисой Зарицкой, которая умерла в результате травм, полученных во время российского удара по городу 3 июля. Врачи боролись за жизнь женщины более недели, однако 12 июля ее сердце остановилось.

Кроме нее, ударом "Шахедами" по Полтавскому ТЦК и СП Россия убила еще двух и ранила более полусотни человек.

Среди жертв – отец двоих детей, военный Стас Попович, который уволился со службы менее чем за неделю до гибели. Также погиб 21-летний Александр Ляшик – студент магистратуры Полтавского государственного агроуниверситета, который после успешного прохождения стажировки работал главным специалистом Полтавской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб 44-летний лейтенант полиции Валерий Багринцев из Полтавской области. Жизнь защитника оборвалась в результате минометного обстрела, у него остались жена, двое сыновей и дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!