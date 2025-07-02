От востока Украины до запада Европы: где живут участники конкурса эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Всеукраинский конкурс эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собрал участников из самых отдаленных уголков Украины. В этом году особенно активными оказались представители из Харьковской, Донецкой, Хмельницкой, Львовской и Одесской областей.

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Также к конкурсу присоединилась украинская молодежь, которая сейчас живет за рубежом. Конкурс объединил участников из разных стран мира, в частности из Польши, Чехии, Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Литвы, Республики Молдова, Нидерландов, Швейцарии, Турции, Грузии и Румынии.

Эта широкая география подтверждает важность и актуальность темы конкурса, которая резонирует с молодым поколением. Независимо от того, где сейчас находятся участники – для них важно поделиться своими историями, мыслями и надеждами на будущее. Мы собрали, о чем именно пишут участники пятого Всеукраинского конкурса эссе.

17-летний Сергей с началом полномасштабной войны был вынужден покинуть родной Киев и переехать в турецкий городок Сакарья. Но границы – ничто, когда в сердце живет память о доме и желание поделиться своей историей.

"Сила помощи – всепоглощающая. Она разрушает любые препятствия и трудности. Когда тебе негде спать – она открывает двери чужого дома. Когда ты не знаешь языка – она объясняет через онлайн-переводчик, мимику, жесты, а иногда даже рисунки. Она может изменить абсолютно все", – пишет юноша.

15-летняя Екатерина из Харькова посвятила свое конкурсное эссе бабушке, которая в начале полномасштабного вторжения оказалась в эпицентре оккупации. Сила помощи для семьи Екатерины – это не просто слова.

"Даже в самые сложные времена мы не одиноки, потому что рядом есть те, кто готов поддержать, не требуя ничего взамен. Эта бескорыстная помощь стала для нас символом несокрушимости украинского духа, его способности к состраданию и самопожертвованию", – рассказывает девушка.

15-летняя Виктория из Сумщины в своем эссе пишет, что большая война изменила что-то внутри каждого украинца. Сама девушка стала чаще говорить слова, идущие от сердца – "спасибо" и "люблю".

"Я смотрела на людей, которые потеряли все, и видела в них невероятную силу. Они не плакали постоянно – действовали. Заботились друг о друге, даже в самые темные времена держались вместе", – делится своими чувствами Вика.

Сейчас жюри конкурса – известные украинские писательницы Таис Золотковская и Наталья Мисюк – выбирают самые талантливые эссе для определения победителей. Их имена будут объявлены 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Победители среди школьников получат планшеты, мобильные телефоны, наушники и Bluetooth-колонку. Авторы лучших эссе среди учителей получат электронные книги (ридеры). Самый активный педагог, который способствовал организации процесса написания эссе, получит подарок от организаторов.

Лучшие работы также станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшего в мире архива историй о войне в Украине. Сейчас архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Организаторами Всеукраинского конкурса являются благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.