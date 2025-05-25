От +9 на западе до +29 на востоке: синоптик дала прогноз погоды на предстоящую неделю

С начала следующей недели в Украине снова ожидаются изменения погодных условиях. Уже с 26 мая стоит готовиться к значительному температурному контрасту.

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В восточных регионах температура воздуха поднимется до +29 градусов, в то время как на западе будет всего +9. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 26 мая прогнозируются дожди. Температура воздуха в столице будет умеренной и составил +18…+19 градусов. Ветер в Киеве будет юго-восточный и порывистый.

В западных областях с понедельника ожидается довольно прохладная погода – всего +9…+15 градусов. На севере Украины воздух прогреется до +22, а в Сумской области потеплее до +25 градусов.

В центральных областях прогнозируется +19…+23, в Полтавской области до +25, в Днепропетровской области до +28 градусов.

В южной части Украины синоптик прогнозирует +24…+28, в Одесской области +20…+24 градуса. Самая высокая температура будет во восточных областях – до 29 градусов тепла.

Дожди 26 мая пройдут на западе, севере и в центре. Также осадки возможны в Одесской области. В большинстве южных областей, в Крыму и на востоке Украины будет преобладать сухая погода.

При этом синоптик предупреждает, что на Левобережье Украины порывы юго-восточного ветра могут оказаться штормовыми, до 15-20 метров в секунду.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики прогнозируют, что лето 2025 года в Украине будет очень жарким, однако не исключены и другие аномалии. В частности, в некоторых областях в июне не исключают заморозки на поверхности почвы.

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