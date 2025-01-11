Освобожденный из плена 30 декабря защитник острова Змеиный сделал предложение любимой: что ответила девушка. Видео
Николай Будко, пограничник из Измаила, 30 декабря освобожденный из российского плена после почти трех лет неволи, сделал невероятно трогательное предложение своей девушке Инне. Это произошло во время его реабилитации в госпитале.
Украинский защитник получил долгожданное "Да" от любимой. Об этом 10 января сообщили в сообществе "Защитники Змеиного".
Николай, ставший одним из героев, защищавших украинский остров Змеиный, пережил многочисленные испытания в плену, но после долгого ожидания его возвращение домой стало настоящей радостью не только для семьи, но и для всего украинского народа.
После увольнения пограничник находится в госпитале, где проходит реабилитацию. Несмотря на тяжелые испытания, он не откладывает важные решения, а наоборот — превращает этот период в начало новой главы в своей жизни.
На видео можно увидеть эмоциональный момент, когда Николай просит Инну стать его женой. Она, не колеблясь, дает ответ – "Да".
Сообщество "Защитники Змеиного" пожелало новой паре счастья, мира и благополучия.
"Пусть в вашей паре никогда не будет печали и недоразумения, пусть каждый день для вас обоих становится радостной, доброй и незабываемой страницей жизни. Мира вам, изобилия и постоянного тяготения друг к другу", – отметили там.
Напомним, что последний обмен состоялся 30 декабря, когда из российского плена домой вернулись 189 украинцев. Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, разных направлений фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года из российского плена удалось вернуть 1358 наших граждан. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ по неволе удалось вернуть уже 3956 украинцев.
Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена военнопленными российская сторона предпочитает срочники и представители народов Кавказа. Многие российские пленные не могут поверить, что их страна их покинула, и склонны винить Украину, считая, что это мы не хотим их обменивать.
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