Освобождает ли уплата штрафа от прохождения ВВК: детальное объяснение

Административный штраф за непрохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не освобождает от обязанности ее проходить. Уклонение от ВВК остается нарушением законодательства независимо от штрафа.

Об этом в интервью Юрию Рычуку рассказала пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук. Она пояснила, что вопрос прохождения ВВК и уплаты штрафов регулируются действующим законодательством.

Нужно ли проходить ВВК после уплаты штрафа

По словам пресс-офицера, уклонение от прохождения ВВК влечет за собой административную ответственность – штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Однако даже после уплаты этого штрафа, военнообязанный должен пройти комиссию, ведь действующее законодательство не предусматривает исключений.

Пресофицерка отметила, что военнообязанныедолжны проходить ВВК минимум раз в год. В случае несогласия с решением комиссии, человек имеет право обжаловать его в высшей ВВК, например областной, если первичную проходил в районной. Также обжаловать можно через суд.

Когда военнообязанного могут доставить в ТЦК

По словам Кравчук, сотрудники ТЦК могут совместно с полицией доставить человека в центр комплектования, если он не предоставил документы или есть данные о нарушении воинского учета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что критическим оборонным предприятиям в Украине разрешили бронировать от мобилизации даже военнообязанных с неподобающе оформленными учетными документами, а также тех, кто не стоит на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Таких работников смогут забронировать на 45 дней.

Также стало известно, нужно ли появляться в территориальный центр комплектования для продления отсрочки.

