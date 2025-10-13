Нужно ли идти в ТЦК для продления отсрочки от мобилизации: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения. В то же время продолжают действовать положения, предоставляющие право на отсрочку от призыва тем гражданам, которые осуществляют уход за родственниками с инвалидностью.

Видео дня

В частности, такие лица могут не являться в ТЦК для продления отсрочки. Об этом сообщается на портале "Юристи.UA".

Надо ли идти в ТЦК для продления отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему являться в территориальный центр комплектования для продления отсрочки.

"Зависит от того, принимает ли Ваш ТЦК заявления на отсрочку по почте", – объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист добавил, что при продлении отсрочки от мобилизации ТЦК имеет право проверять основания для ее продления.

"Проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение пяти дней", – подчеркнул он.

Проверку могут проводить в следующих случаях:

– когда военнообязанный подает заявление на получение отсрочки от призыва по мобилизации или на особый период;

– после издания указа президента Украины о проведении или продлении мобилизации;

– в случае поступления обращений от органов государственной власти, других государственных структур или органов местного самоуправления;

– при получении официальной информации об утрате гражданином законных оснований для отсрочки.

Кому предоставляется право на отсрочку

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также соответствующим подзаконным актам Кабинета Министров, право на отсрочку от мобилизации в связи с уходом за родственниками с инвалидностью имеют следующие категории военнообязанных граждан:

– лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы. При этом, в случае инвалидности III группы, отсрочка может быть предоставлена, если инвалидность обусловлена определенными заболеваниями (онкология, отсутствие конечности, отсутствие парного органа и т.д.);

– лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;

– лица, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы. Важным условием здесь является отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые обязаны по закону осуществлять этот уход;

– опекуны лица, признанного судом недееспособным.

Напомним, в Украине определение пригодности военнообязанных к службе происходит через военно-врачебную комиссию (ВВК) по Расписанию болезней, утвержденному Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или годным к службе в тылу.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какая категория граждан может потерять бронь и отсрочку от мобилизации в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!