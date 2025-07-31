Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

Арбуз – сочная летняя ягода, из которой можно приготовить освежающий летний лимонад. Такой напиток прекрасно утоляет жажду, а еще он очень вкусный. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Видео дня

Идея приготовления домашнего мохито из арбуза опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

арбуз

лайм или лимон – 1 шт.

мята

напиток мохито или спрайт – 1 л

лед

Способ приготовления:

1. Для сиропа в небольшую кастрюлю добавить сахар и залить водой.

2. Поставить на средний огонь.

3. Довести до кипения, выключить и охладить до комнатной температуры в стакане.

4. Чтобы сыром быстрее охладить, чашку поставить в холодную воду.

5. В емкость добавить нарезанный кубиками арбуз без косточки.

6. Немного примнуть ложкой, чтобы арбуз пустил жидкость.

7. Далее добавить лед, мяту, лайм или лимон.

8. Залить все среднегазированным напитком (спрайт или мохито лимонад).

9. Все перемешать и наслаждаться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: