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Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
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Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

Арбуз – сочная летняя ягода, из которой можно приготовить освежающий летний лимонад. Такой напиток прекрасно утоляет жажду, а еще он очень вкусный. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Видео дня

Идея приготовления домашнего мохито из арбуза опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

Ингредиенты:

  • арбуз
  • лайм или лимон – 1 шт.
  • мята
  • напиток мохито или спрайт – 1 л
  • лед

Способ приготовления:

Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

1. Для сиропа в небольшую кастрюлю добавить сахар и залить водой.

2. Поставить на средний огонь.

Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

3. Довести до кипения, выключить и охладить до комнатной температуры в стакане.

4. Чтобы сыром быстрее охладить, чашку поставить в холодную воду.

Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

5. В емкость добавить нарезанный кубиками арбуз без косточки.

Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

6. Немного примнуть ложкой, чтобы арбуз пустил жидкость.

7. Далее добавить лед, мяту, лайм или лимон.

Освежающий лимонад из арбуза: делимся простым рецептом летнего напитка

8. Залить все среднегазированным напитком (спрайт или мохито лимонад).

9. Все перемешать и наслаждаться.

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