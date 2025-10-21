Остерегайтесь иллюзий! Чего ожидать от Венеры в оппозиции к ретроградному Нептуну

13 октября 2025 года Венера находилась в оппозиции к ретроградному Нептуну, что создало период повышенной эмоциональности и иллюзий, особенно в отношениях и финансах.

Это время несет риск принятия импульсивных решений и трудности с четким видением ситуации. До конца октября рекомендуется избегать кардинальных изменений в имидже или финансах, а вместо этого сосредоточиться на переосмыслении прошлого и внутренней гармонии. Что означало это астрологическое явление для каждого знака зодиака, пишет OBOZ.UA.

Овен (20 марта – 19 апреля)

Если ваши отношения похожи на зеркала, это касается не только вас, Овны. Чьи-то слова могут звучать сладко, но их действия совсем не будут соответствовать сказанному. Или же вы вдруг можете понять, что проецировали свою мечту на другого человека. Возможно, вы согласились на ситуацию, которая не соответствует вашим истинным потребностям.

Телец (19 апреля – 20 мая)

Тельцы, когда вы в последний раз отдыхали? Если вы перенапрягались, то, вероятно, осознаете свою потребность во сне и отдыхе. Это как согласиться на проект в последнюю минуту, а на следующий день чувствовать себя истощенным и растерянным.

Близнецы (20 мая – 20 июня)

Близнецы, ваше желание веселья, романтики и развлечений является главным, но так же размыты границы между ними. Вы можете неправильно прочитать кокетливый сигнал от друга или нафантазировать новую влюбленность, которая до сих пор остается загадкой. Представьте, что вы влюблены в чьи-то эмодзи, а затем осознаете, что этот человек просто дружелюбен со всеми.

Рак (20 июня – 22 июля)

Ваше жилое пространство кажется таким же стабильным, как и всегда, но обязательства мешают вашей профессиональной жизни, Раки . Вы можете фантазировать о работе из дома в любимой пижаме, когда на самом деле ваше присутствие в офисе необходимо. Возможно, привычки соседа по комнате противоречат образу жизни, который вы хотите построить.

Лев (22 июля – 22 августа)

Лев, ты стремишься к ясности в общении, но можешь попасть впросак. Легко поверить в историю без проверки фактов — это может выглядеть как подслушанные сплетни о друге. Можно неправильно отреагировать, а потом понять, что ты не знаешь всей истории.

Дева (22 августа – 22 сентября)

Дева, в это время деньги и щедрость будут на первом месте. Вы можете потратить больше, чтобы побаловать себя или одолжить деньги другу, а потом задуматься, не перестарались ли. Это может проявиться в том, что вы импульсивно сделаете покупку в интернете в полночь, а потом проснетесь с угрызениями совести.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Существует тонкая грань между тем, кем вы есть, и тем, каким вас ожидают видеть окружающие. Однако, эта грань туманна — вы можете бессознательно взять на себя чужой стресс или настроить свою атмосферу, чтобы сохранить мир. Не соглашайтесь на то, чего вы на самом деле не хотите, особенно если все, что вы пытаетесь сделать, это избежать конфликта.

Скорпион (22 октября – 21 ноября)

Отдых и продуктивность противоречат друг другу, Скорпионы. Ваше воображение яркое и творческое, но это затрудняет сосредоточение на практическом. Это может выглядеть как мечты во время рабочей встречи или откладывание домашних дел на потом, чтобы вместо этого просмотреть что-то "вдохновляющее".

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Обычное времяпрепровождение с друзьями может заставить вас задуматься, все ли они на самом деле так искренни, как кажется. Вы также можете поймать себя на том, что украшаете светское событие, которое не оправдывает ожиданий.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Козероги, ваш публичный образ и личная жизнь сейчас могут быть в контрах. Возможно, вас хвалят на работе, а вы тайно сомневаетесь, заслуженно ли это. Вы можете устроить безупречную презентацию и уйти домой, чувствуя себя полностью истощенным.

Водолей (19 января – 18 февраля)

Водолеи, ваше мировоззрение может противоречить практическим повседневным делам. Вас может вдохновить подкаст или новость, но ваши текущие логистические планы не совпадают. Это было бы равнозначно тому, если бы вы мечтали о переезде за границу, а затем осознавали, что вам нужно больше сбережений или бумажной работы.

Рыбы (18 февраля – 20 марта)

Возможно, вы объединяете финансы или имущество с кем-то без четких условий. Или, возможно, вы одалживаете другу свою любимую одежду и понимаете, что она может никогда не вернуться в том же состоянии. Будьте внимательны к тому, что принадлежит вам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

