Остерегайтесь их: эти знаки зодиака самые жадные

Для многих людей знаки зодиака дают подсказку о чертах их личности. Изучив дату рождения человека, можно узнать много интересного.

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Вот три знака зодиака, которые символизируют жадность, пишет OBOZ.UA.

Овен

Овны любят торговаться, потому что всегда хотят получить максимум за минимальную сумму денег. Овны любят распродажи и часто посещают сайты с одеждой секонд-хенд или просматривают местные объявления о купле-продаже.

Овны также не прочь воспользоваться добротой окружающих. Они скажут "да" предложению выпить или будут избегать деления счета за еду, предпочитая перекладывать его на других. Чрезмерное проявление этих черт может сделать Овна чрезвычайно жадным.

Лев

Львы известны своим острым умом. В то же время они жаждут внимания и любят нежиться в роскоши. Только тогда они чувствуют себя спокойно. Если обстоятельства не способствуют роскошной жизни, а деньги не делают их центром внимания, Львы способны на многое.

Жадность Львов не будет проявляться вульгарными способами. Сначала они будут искать решения, которые не сразу разоблачат их намерения. Сначала они переведут банковский счет на более выгодное предложение. Позже они откажутся от дорогих подарков для близких, а иногда даже прибегнут к уклонению от уплаты налогов. В исключительных случаях жадность может мотивировать все действия Львов.

Скорпион

Жадность Скорпионов не ограничивается финансами. Они также могут стремиться к вниманию окружающих. Вот почему они часто бывают собственническими в любви. Они не терпят, когда их партнер проводит много времени с друзьями.

Когда Скорпионы чувствуют, что теряют контроль над ситуацией, они начинают манипулировать. Они могут играть на эмоциях, вызывать сочувствие или становиться агрессивными. Все это для того, чтобы привлечь как можно больше внимания со стороны человека, на которого они ориентируются.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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