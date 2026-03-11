Оставил после себя память о чести и мужестве: в больнице умер военнослужащий батальона 'Скала' из Галича. Фото

В больнице умер военнослужащий батальона "Скала". Василий Цюрко проживал в селе Колодиево Галицкой общины. Воин служил в рядах Вооруженных сил Украины и до последнего оставался верным военной присяге. Погибшему был 41 год.

Видео дня

О смерти военного сообщили в Галицкой общине. Известно, что мужчина умер 4 марта.

Василий Цюрко родился в 1984 году и проживал в селе Колодиева. После вступления в ряды Вооруженных сил Украины он проходил службу во 2 пехотном батальоне воинской части А4862.

В подразделении военный выполнял обязанности водителя инженерно-саперного отделения. Побратимы и земляки вспоминают его как преданного защитника, который добросовестно выполнял боевые задачи и оставался верным Украине.

В громаде выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как сообщал OBOZ.UA, количество жертв теракта во Львове, совершенного в ночь на 22 февраля, возросло до двух человек. Несмотря на усилия медиков в больнице умер нацгвардеец Иосиф Павлинский, который был тяжело ранен во время повторного взрыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!