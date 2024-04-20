Основатель DVL Express Алекс Довгаль: харьковчанин, который стал миллионером в США

Летом прошлого года в Нью-Йорке презентовали книгу, в которую вошли истории успеха наших соотечественников в США – "100 американских предпринимателей с украинскими корнями". Один из его героев – основатель логистической компании DVL Express Александр – Алекс Довгаль. Общаясь с журналистами, он сказал, почему важно, чтобы украинский предприниматели развивали свой бизнес и объединялись: "Если наш бизнес будет становиться сильнее и мощнее, мы сможем помочь Украине победить в этой войне".

Потомственный бизнесмен

Александр родился 28 августа 1988 года в Харькове, у его родителей было свое швейное предприятие. Несмотря на то что семья была вполне обеспеченной, меньше всего их сын хотел быть мажором. В 7 лет он помогал бабушке продавать выращенные ею овощи и фрукты, чтобы внести вклад в бюджет семьи, а также был служкой в местной церкви, откуда приносил домой еду. После школы Александр поступил в авиационный институт, окончив который, получил специальность "инженер радиотехнических систем летательных аппаратов". С 16 лет он помогал родителям в бизнесе, а когда ему исполнилось 18, отец назначал его руководителем отдела закупок. Работа в фирме родителей дала ему богатый опыт, который пригодился Александру, когда он решил основать собственный бизнес. Им стал открытый вместе с другом бильярдный клуб SaBo, который быстро стал популярным в Харькове, – на тот момент Александру исполнилось всего 19 лет. По словам самого Довгаля, тот период стал для него очень важным – он резко повзрослел.

От официанта и повара – до владельца компании

Александр решил попытать счастья в стране больших возможностей – США. Впервые он побывал в Америке еще в студенческие годы и был покорен живущими там людьми и царящей в обществе доброжелательной атмосферой, а затем, окончив институт и получив степень бакалавра, эмигрировал в Висконсин. На новом месте ему все пришлось начинать с чистого листа – был уборщиком, официантом, поваром, кассиром в McDonalds. Работать приходилось много, к тому же дела у родителей в Украине шли не лучшим образом, поэтому молодой человек считал своим долгом поддерживать их материально.

Переехав в Чикаго, Довгаль устроился водителем СDL и, рискуя жизнь, водил давно не проходившую техосмотр многотонную машину с пробегом 1 200 000 миль – на ней он несколько раз едва не попал в серьезную аварию. Именно эта работа натолкнула его на мысль основать бизнес в логистической отрасли – так в 2011 году была открыта компания DVL Express. Алекс, как его к тому времени уже называли, стал ее владельцем. Однако еще два года он продолжал работать водителем, чтобы заработать больше денег на оборудование. Выбор именно такой бизнес-сферы был неслучайным: известно, что экономика США во много зависит от грузоперевозок наземным транспортом – около 70 процентов грузов доставляются таким образом. В стране насчитывается 15 миллионов (!) компаний, занимающихся грузоперевозками, но Алекс Довгаль решил, что его компания DVL Express лишней не будет.

Когда сегодня журналисты спрашивают, было ли ему трудно, он этого не отрицает, но ссылается на опыт людей, которые с детства были у него перед глазами – его родителей. "Благодаря им, – говорит Довгаль в интервью, – я знал, что успех приходит только к тем, кто не говорит, а действует и каждый день преодолевает свои сомнения…"

Секреты профессионального успеха

Впрочем, сегодня у Алекса есть и свои собственные секреты успеха. Прежде всего, несмотря на то что основной движущей силой DVL Express являются многотонные автомобили, самым важным в своем, да и любом другом, бизнесе он считает людей. Когда он только продумывал свой американский бизнес, его поразил тот факт, что во многих аналогичных компаниях водители вынуждены работать в обстановке чуть ли не ненависти друг к другу, что в конечном счете негативно сказывалось на результатах работы и, как следствие, прибыли. Довгаль знаком с каждым работающим у него водителем лично (!), интересуется подробностями их жизни, во время бесед пытается узнать, с удовольствием ли они ходят на работу, и если нет, то в чем причина. Недаром Довгаль твердо уверен: в любом бизнесе главное – быть человеком, а деловые качества и профессиональные знания и навыки находятся на втором, а то и на третьем месте. В офисах его компании для всех – от руководства до простых водителей – созданы одинаково комфортные условия: там есть эргономическая мебель, оптимальное освещение, удобные кухни со здоровой пищей, комнаты отдыха и даже тренажерный зал и комната для медитации.

Сегодня, помимо DVL Express, у Довгаля и его партнеров есть несколько дочерних компаний по обслуживанию автомобилей и ремонтная мастерская в Чикаго, которая, по мнению газеты Chicago Tribune, является лучшим в городе местом для работы. Довгаль также инвестирует заработанные средства в сферы технологий, музыки, развлечений и спорта. Особое внимание он уделяет детям – для них создал Американскую академию футзала, благодаря чему ребята получили возможность заниматься любимым видом спорта.

Работа, личная жизнь, благотворительность

Рабочий день Алекса начинается в восемь утра, когда он отвечает на звонки и сообщения, решает организационные вопросы, составляет планы тактических действий. А вот над стратегией своей компании он работает вечером и даже ночью: в это время ему как "сове" приходят в голову самые продуктивные мысли. Правда, касается это только будней, выходные предприниматель посвящает исключительно семье и друзьям. Жена Амалия и сын Соломон – самые близкие для него люди, они поддерживают его в любых начинаниях, чего бы они ни касались – бизнеса или благотворительности. "Главное, что дает ощущение полноты жизни, – говорит Довгаль, – твои поступки, поэтому важно, чтобы они были добрыми. Именно доброта может спасти наш мир". DVL Express как морально, так и материально поддерживает все мероприятия украинской диаспоры в США и тратит много денег на благотворительность.

Довгаль также неравнодушен к искусству – еще во времена своего харьковского детства, он устраивал концерты, на которых пел, продавая билеты на свои выступления. На Всеукраинском конкурсе бальных танцев он, еще будучи школьником, занял третье место, а в 16 лет создал музыкальную группу, где играл на ударных инструментах. В свободное время он занимается музыкой и сейчас.